今年6月宜蘭某醫院傳出非病死器捐流程惹議 器捐中心已完成調查

今年6月經媒體報導，宜蘭某醫院執行器捐時，因捐贈者仍在使用葉克膜，而醫師通知檢察官相驗，準備器捐，引發爭議。當時衛福部表示，醫院多配合檢察官相驗規定，此事件為醫院跟檢察官的溝通問題，已請器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（簡稱器捐中心）展開調查。

據了解，器捐中心經調查後已與法務部達成共識，往後將以衛福部於民國106年12月26日公布的「心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引」為主，計畫於現階段不執行「非病死」器捐，並將行文至衛福部。

衛福部「心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引」將「腦死捐贈」及「心死捐贈」並列為遺體器官捐贈來源，該指引適用符合安寧緩和醫療條例中的末期病人，其同意撤除維生醫療且願意器捐者，在心跳停止5分鐘後可施行無心跳器捐。

衛福部指出，撤除維生醫療的病人，於其心跳自然停止，也就是體循環停止後，應有5分鐘的等候觀察期；在此觀察期間，醫療團隊不得執行任何醫療行為，待確認未再出現收縮性血壓或心搏性心率，由主治醫師宣布死亡後，才得進行器官摘取及移植作業。

衛福部次長林靜儀表示，宜蘭該醫院器捐事件，醫院並未違法，起因於檢察官對於衛福部器官捐贈的相關法規，並不了解，後續也都已溝通完畢。至於，器捐中心的意見，將於收到公文後再行後續討論。