快訊

直擊／楊謹華也來看BLACKPINK！Rosé今天嗑這一味 粉絲讚「真的懂吃」

今年6月宜蘭某醫院傳出非病死器捐流程惹議 器捐中心已完成調查

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部次長林靜儀說，宜蘭該醫院器捐事件，醫院並未違法，起因於檢察官對於衛福部器官捐贈的相關法規，並不了解，後續也都已溝通完畢。至於，器捐中心的意見，將於收到公文後再行後續的討論。本報資料照片。
衛福部次長林靜儀說，宜蘭該醫院器捐事件，醫院並未違法，起因於檢察官對於衛福部器官捐贈的相關法規，並不了解，後續也都已溝通完畢。至於，器捐中心的意見，將於收到公文後再行後續的討論。本報資料照片。

今年6月經媒體報導，宜蘭某醫院執行器捐時，因捐贈者仍在使用葉克膜，而醫師通知檢察官相驗，準備器捐，引發爭議。當時衛福部表示，醫院多配合檢察官相驗規定，此事件為醫院跟檢察官的溝通問題，已請器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（簡稱器捐中心）展開調查。

據了解，器捐中心經調查後已與法務部達成共識，往後將以衛福部於民國106年12月26日公布的「心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引」為主，計畫於現階段不執行「非病死」器捐，並將行文至衛福部。

衛福部「心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引」將「腦死捐贈」及「心死捐贈」並列為遺體器官捐贈來源，該指引適用符合安寧緩和醫療條例中的末期病人，其同意撤除維生醫療且願意器捐者，在心跳停止5分鐘後可施行無心跳器捐。

衛福部指出，撤除維生醫療的病人，於其心跳自然停止，也就是體循環停止後，應有5分鐘的等候觀察期；在此觀察期間，醫療團隊不得執行任何醫療行為，待確認未再出現收縮性血壓或心搏性心率，由主治醫師宣布死亡後，才得進行器官摘取及移植作業。    

衛福部次長林靜儀表示，宜蘭該醫院器捐事件，醫院並未違法，起因於檢察官對於衛福部器官捐贈的相關法規，並不了解，後續也都已溝通完畢。至於，器捐中心的意見，將於收到公文後再行後續討論。

器官捐贈 衛福部 檢察官

延伸閱讀

西班牙冠軍人聲首度宜蘭開唱人潮爆場 大師集訓在地4支隊25日決賽

肉鬆控暴動！ 爆紅洗版宜蘭「阿嬤養的三明治」肉鬆堆成山 想吃務必提早來排

準颱風「風神」恐影響台灣 花蓮光復醫療站將配合指示陸續撤離

醫美手術後死亡案 林靜儀：檢討法規與事故預防

相關新聞

明後天降雨最劇烈！下周更強東北季風來襲 低溫降至20度

風神颱風明、後2天最接近台灣，加上東北季風共伴效應，北部、東半部雨勢最為劇烈，目前持續救災的花蓮需慎防豪雨，中央氣象署預...

第2家合法加熱菸10月19日上市？ 國健署：最快3天後

歷經2年半審查，國健署「有條件」通過美、日二家加熱菸業者，共有14個品項及4款組合元件可以上市販售。不過，10月17日才...

10/21前雨勢最盛 北北基宜防豪雨以上降雨

氣象署今天說，東北季風及颱風風神外圍環流共伴影響，未來一週明天及21日降雨最明顯，宜蘭、基隆北海岸、大台北山區易有局部豪...

遠東SOGO永續飲食料理競賽 讓餐桌成為守護地球的起點

因應氣候變遷與永續趨勢，遠東SOGO百貨連續六年舉辦「永續飲食料理競賽」，今年以「為氣候選食、為未來而煮」為主題，鼓勵全...

等不到一顆心的遺憾 台大心臟名醫推「器官捐贈學會」喚醒大愛

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心最新資料，據衛福部統計，截至昨日共有1萬1600人正在等待器官捐贈接受移植，其中等待心...

全台逾萬人苦候移植…但每年僅400人器捐 器捐中心籲醫護主動詢問

國內器捐風氣不盛，每年僅400人左右捐贈器官、組織，但目前卻有1萬1600人正在等待器官移植，兩者人數形成明顯對比。器官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。