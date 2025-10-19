快訊

風神共伴恐有強降雨 公路局列受影響路段

中央社／ 台北19日電

因應颱風風神外圍環流及東北季風共伴效應，交通部公路局今天表示，新北、桃園、宜蘭、花蓮可能有強降雨，包括台9線蘇花公路、台8線中橫公路花蓮路段在內，可能受影響。

交通部中央氣象署表示，明天東北季風及颱風外圍環流影響，桃園以北、東北部、東部地區及北部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其中東北部地區易有局部豪雨等級以上降雨。

公路局晚間發布新聞稿表示，針對台9線蘇花公路154.7k至165.7k（和仁至崇德）路段、台9線231.952k馬太鞍溪橋臨時便道發布警戒報，將視現場雨勢情況，不排除採預警性封閉道路。

至於台8線中橫公路花蓮路段167.7k至184.5k（天祥至太魯閣）路段，公路局指出，因立霧溪堰塞湖溢流路面，已於17日晚間6時管制封閉。

公路局表示，最新氣象情資顯示，這次颱風風神在通過巴士海峽後，與東北季風產生共伴效應，可能帶來可觀降雨，公路局列出影響路段及時間。

新北、桃園、宜蘭部分，自今晚開始，包括台2線濱海公路及台2甲線陽金公路（預估20日降雨量250至340毫米；21日降雨量350至490毫米）、台7線北橫公路及台7甲線宜蘭支線（預估20日降雨量250至400毫米；21日降雨量350至490毫米）、台9線蘇花公路（預估20日降雨量150至250毫米；21日降雨量250至450毫米）皆有發生強降雨機率，20日至21日降雨情形最劇，預估可達大豪雨以上。

花蓮地區，自20日開始，台8線中橫公路花蓮路段（預估20日降雨量150至250毫米；21日降雨量200至300毫米）、台9線蘇花公路（預估20日降雨量150至250毫米；21日降雨量250至450毫米）有強降雨發生機率，影響最大時段為20日及21日，預估可達豪雨以上。

公路局呼籲，考量山區公路受災可能中斷，延時搶通恐超過1日，請山區聚落預備充足物資，並請重症或慢性病患者考量先行下山；旅遊、運輸業者及旅客適當評估風險調整行程，非必要請勿進入山區道路；另請山區旅宿業者預留存糧、用水及柴油等備用物資，山區住宿者自備個人用藥及必需品。

公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體，並呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，若非必要請勿進入山區道路。

公路局提醒，用路人應注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，可多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規劃。

雨量 中橫公路 豪雨

