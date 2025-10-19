德國生育率高於台灣 衛福部「西方取經」尋解

少子化是已開發國家共同挑戰，台灣研議成立兒少專責機構，應對少子化、兒虐等，衛福部次長呂建德近期赴德國取經，德國生育率1.3高於台灣的0.9，盼交流尋「國安問題」解方。

德國家庭政策被視為社會福利的核心之一，目前生育率約為1.3，高於台灣的0.9，女性勞動參與率已達77%，遠高於台灣的51.86%。呂建德11日至15日率團出訪德國，拜會「聯邦教育、家庭事務、老年、婦女及青年部」及聯邦國會健康委員會等官員，盼借鏡德國經驗，擬強化生育支持政策。

少子化被視為台灣「國安問題」。衛福部國際合作組今天透過新聞稿分享，這次與德國家庭部的交流，對少子化對策、長照服務人力培育、婦女及高齡就業政策等議題均獲啟發，德國家庭部過去曾與衛生部合併，後再分立，主因在維護家庭政策的完整性與延續性。

國際合作組指出，正巧台灣也在研議成立兒少專責機構，以應對少子化、兒童虐待等挑戰，相信這次與德國的經驗可以作為台灣成立兒少專責機構借鏡，未來將持續深化交流，共同面對高齡化與人口變遷的挑戰。

交流過程中，德國家庭部次長麥可．布蘭德（Michael Brand）提到當地推動育兒津貼與托育補助，並立法保障3歲以下兒童的托育權利，台灣未來仍須強化托育服務覆蓋率，呂建德則分享總統賴清德提出的「社會投資策略」正是為減輕婦女照顧負擔、促進重返職場的政策方向。

除了少子化對策經驗交流，今年適逢台灣推動健康保險30週年，同時分享「健康台灣」政策與推動方向、當前健保制度改革，雙方就遠距醫療的經驗與合作進行討論。呂建德認為，這次台德交流收穫豐碩，深化並開拓未來醫療公衛、社福等領域合作契機。