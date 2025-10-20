醫奉獎個人獎之2／林知遠讓醫院成轉運站 助病友走回社會

精神科醫師林知遠是台北人，國防醫學院醫學系畢業後，攜家帶眷落戶花蓮玉里鎮。他以30年的白袍歲月，於台北榮民總醫院玉里分院推廣「玉里模式」，讓原本只能老死精神病院的精神病患走出高牆。十多年來已成為國際間的典範。

林知遠在台北榮總接受精神專科醫師訓練，1989年支援玉里榮民醫院，對這裡住有全台灣最多重症精神病人卻缺乏專科醫師，心裡隱隱有股聲音「我好像可以在這裡做點事」。當時才27歲的他，沒想到這一年竟成為醫師生涯的轉捩點。1994年他再度奉派來到後山，這次決定留下來推動改變精神病人命運的夢想。

玉里榮民醫院成立於1957年，當年隨政府撤退來台的國軍官兵，因戰爭的記憶與被迫離鄉的痛苦，出現眾多思覺失調症的患者，他們被收容在這裡。老榮民特殊的婚姻狀態又帶來眾多罹患精神疾病的榮眷，總收容超過四千人。陸續也有來自台灣各角落的民間患者入住。

幾千位最弱勢、最難治療的精神病患，使玉里榮民醫院成為全台灣規模最大的精神病院。他們一旦被送進來，此生很難再離開。玉里榮民醫院在2013年改制為台北榮民總醫院玉里分院。

全家離開台北定居玉里

1994年，林知遠聽從內心的呼喚，說服妻兒和他一起告別繁華的台北市，在玉里定居。他從主治醫師做起，後來接下行政職，從精神部主任到副院長、院長、代理院長，長達十餘年。2018年交卸後，重回第一線。在玉里分院，他幾乎叫得出每一位病友的名字。

林知遠致力推動融合式社區精神醫療，病友來到玉里分院，第一階段在急性病房治療，再轉入慢性病房、復健病房或日間病房，第二階段進入復健園區。復健園區有如大型職訓中心，設置麵包坊、手作鋪子、小商店、美食坊等，病情穩定的病友在這裡接受職業訓練，表現良好就鼓勵「外出」，至玉里鎮上工作，下班後回玉里分院。

表現更佳的，允許到玉里鎮上租屋居住，稱為「家屋」。鎮上許多是家庭經營的小生意，他發現病友去工作等於進入一個家庭，有人工作好幾年甚至超過10年，與雇主成為朋友、家人的關係，對病友心靈的療癒效果遠遠超過制式的醫療，更非藥物、心理與職能治療所能做到。

助病友融入社區居住就業

以前精神病友進入收容機構，像進入「終點站」。現在大不同，玉里分院成為「轉運站」，幫助病友「轉運氣」，讓更多人融入社區居住、就業，成為一個有貢獻的在地公民。

住在鎮上家屋的「小范」在加油站工作。他高中時發病，被送到玉里治療已30年。小范工作很認真，閒暇時就上網、聽音樂，也會和同住的病友分工打掃租屋處環境，日子過得自在愜意。他最近有了新目標，就是努力賺錢存夠旅費，能跟家屋的夥伴一同出國旅遊。

「玉里模式」讓無數精神病友看到希望，近年成為日本、泰國、印尼、越南、柬埔寨等國家心理衛生培訓人員爭相參訪學習的典範。林知遠認為，因為社會、人文等諸多條件不同，玉里分院模式無法複製，但原則可以運用。

在陪伴精神病友過程中，林知遠發現病友孤老問題必須正視。不少病人從外地被送到玉里幾十年，原生家庭家人早已不在，或者也沒什麼聯絡，病友人生走到最後一段，如何尊嚴善終，成為重要課題。

卸任院長後繼續守護病人

「事終如始」是林知遠對精神病友的態度。他卸任院長後仍在第一線照顧病人，目前是復健暨社區精神科主治醫師，他也取得安寧緩和專科醫師身分。近來還延伸到預立醫療諮商，在玉里長期療養的精神病友可以從積極職業復健、邁向獨立生活，到罹患末期疾病時獲得舒適緩和的善終陪伴，走完人生最後一哩路。

在推廣「玉里模式」的同時，林知遠也將玉里分院轉型為花東縱谷重要的綜合醫院。他在擔任院長任內，同時管理玉里、鳳林及台東三家分院。玉里分院做為花東縱谷急重症中心，「除了癌症、多重創傷、急性心肌梗塞、出血性腦中風四大重症，其他只要能做，我們盡量都做。」

不少公費醫師來到這裡，驚嘆「玉里分院根本不是地區醫院，已經到達區域醫院的層級」。鳳林分院鄰近花蓮市區，定位為急診轉診中心，也投入門診和社區醫療，奠定口碑。台東分院則是發展特色醫療。

林知遠說，他的興趣是做真正能幫病人好起來的事。63歲的他在玉里一待30年，他很感謝家人支持並願意搬來花蓮，更因為他發現玉里分院能幫助病人「走出去」，認為這是很值得做的事情，尤其收到病人一句感謝，或看到病人一點一點變得更穩定，每份小感動都是讓他可以繼續做下去的動力。

林知遠小檔案

年齡：63歲

學歷：

●國防醫學院醫學系、哈佛大學公共衛生學院碩士

現職：

●台北榮民總醫院玉里分院復健暨社區精神科主治醫師

經歷：

●台北榮民總醫院玉里分院主治醫師、科主任、部主任、副院長、院長、代理院長

主要事蹟：

●在台北榮總玉里分院推動康復之家與社區家園，結合居住、治療、復健、訓練和就業，讓精神病友有穩定的長期居住方案，並學習技能、自食其力，擁有重新出發的機會。

●擔任副院長時，玉里分院獲得2008年行政院第一屆政府服務品質獎。