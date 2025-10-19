明後天降雨最劇烈！下周更強東北季風來襲 低溫降至20度

風神颱風明、後2天最接近台灣，加上東北季風共伴效應，北部、東半部雨勢最為劇烈，目前持續救災的花蓮需慎防豪雨，中央氣象署預報員張承傳表示，周三至周六雨勢仍明顯，下周日還有另一波更強東北季風南下，北東仍有降雨，此外各地低溫恐降至20度。

根據氣象署資料，今天截至晚間7時止，宜蘭北觀累積雨量達121毫米居冠，新北泰平115.5毫米次之，北市明德樂園113毫米排名第三。張承傳說，今天受到東北季風及風神颱風外圍環流影響，清晨起迎風面就有明顯降雨，東半部外海持續有對流雲系移入，影響北部、東半部地區。

氣象署今晚7時35分也針對7縣市發布大雨特報，影響時間持續到深夜，警戒範圍包含基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

氣象署表示，受到東北季風及颱風外圍環流影響，今天桃園以北及東半部地區有局部大雨發生的機率，需注意強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方及落石。

針對未來1周天氣，張承傳指出，這波東北季風預計持續影響到周六，明、後2天（20、21日）風神颱風最接近台灣，加上東北季風增強，兩者共伴效應帶來的降雨最為顯著。

明、後2天（20、21日）桃園以北、東半部及恆春半島有大雨或豪雨，桃園以北、宜花地區及竹苗山區有局部豪雨，基隆北海岸、大台北、宜蘭甚至有豪雨等級以上降雨，中南部降雨則以山區為主。

周三、周四（22、23日）風神颱風遠離，但東邊低壓帶持續影響，北部、東半部降雨機率高，迎風面的基隆北海岸、宜蘭、北部山區有大雨或豪雨發生機率，花蓮有局部大雨，東北部甚至有局部豪雨以上降雨，中南部則僅剩山區有局部短暫陣雨。

周五、周六（24、25日）降雨略微趨緩，基隆北海岸、宜蘭、北部、東半部山區仍有局部大雨，中南部降雨則以山區為主。

周日（26日）有另一波東北季風增強南下，北部、東半部有降雨機率，尤其是基隆北海岸、宜蘭、大台北降雨最明顯，中南部則以午後降雨為主。