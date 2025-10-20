從短暫快感通往深淵的路 新興毒品「喪屍煙彈」為何叫喪屍？

在台灣，毒品問題不僅是執法單位的挑戰，更是對社會安定的持續威脅。除了大家熟知的海洛因、安非他命等傳統毒品，近年來「新興毒品」的崛起，正以千變萬化的樣貌，悄悄滲透我們的生活，其中俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯（Etomidate），自2024年初起，檢出案件量暴增超過130倍 ，成為目前最氾濫、危害最劇的新型態毒品。

從醫療麻醉劑到街頭毒品

依托咪酯（Etomidate）在醫療上是一種短效的靜脈注射麻醉藥品，必須在醫師的嚴格監控下使用。然而，不法分子卻看上其能產生放鬆、欣快感的效果，將其違法添加到電子煙油中，並以「喪屍煙彈」、「上頭煙」、「睡眠煙彈」等酷炫名稱在年輕族群中流傳。

許多人誤以為這只是普通的電子煙，或是一種「合法替代品」，因而卸下心防。吸食初期，使用者會感到極度放鬆、飄飄然，但這種短暫的快感，卻是通往深淵的開始。

「喪屍」稱號背後的真相

依托咪酯之所以被稱為「喪屍煙彈」，源於其駭人的副作用。在沒有醫療監控下濫用，吸食者會出現意識不清、身體不受控地抽搐顫抖，甚至無法站立等恐怖症狀，行為舉止如同電影中的喪屍。長期來看，更可能抑制腎上腺功能，對身體造成永久性傷害 。

更嚴重的危害，是它對公共安全構成致命威脅。許多吸食者在意識模糊的狀態下駕車，導致「毒駕」事故頻傳。根據統計，在2024年，台灣已發生多起因吸食依托咪酯而造成的死亡車禍，其中更包含執勤員警因此殉職的悲劇，為無數家庭帶來破碎的悲劇。

台灣從無法可管到重罰

面對依托咪酯的迅速擴散，台灣的司法與衛生單位也採取了緊急應對措施。法務部在2024年8月將其列管為第三級毒品，為了更有效遏止其氾濫，毒品審議委員會在同年11月27日，決議將其提升為第二級毒品，與大麻、安非他命同級。

現在單純「施用」依托咪酯，會面臨最高3年以下有期徒刑；而持有、販賣、運輸、製造者，更將面臨無期徒刑或10年以上有期徒刑的重罪。

台灣的毒品刑事政策採取「寬嚴並進」原則，對於販賣、製造者從重量刑，以保護社會安全；對於施用者，則視其為需要幫助的「病患性犯人」，提供多元的戒癮治療與社會復歸資源，目標是協助其擺脫毒癮，而非僅僅懲罰。

成癮是一種可以治療的複雜慢性疾病，若您或親友正面臨藥物濫用的困境，應勇敢尋求協助。毒品不會為你帶來真正的快樂，只會剝奪你的健康、未來與自由。應勇敢拒絕任何來路不明的菸、酒、飲料與電子煙。

求助資訊及毒品危害防制諮詢專線（0800-770-885）