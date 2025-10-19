聽新聞
健康你我他／撒下絲瓜的種子 吃它用它做環保
童年時，住家附近有一野草叢生的空地，左鄰右舍合力除草、鬆土，架起竹棚，撒下絲瓜種子，幾天後泥土裡長出嫩綠的幼苗。之後，母親用洗米水澆水，鄰居們用有機肥施肥，經悉心照料下的絲瓜快速長大，攀沿竹棚往四方擴散，甚至爬上周邊的土芭樂樹上。
當絲瓜綻放一朵朵黃花時，引來遠方的蜜蜂、蝴蝶前來採蜜、傳播花粉。不久，一條條絲瓜高掛棚架上，隨風搖曳。大家笑逐顏開地採拾絲瓜，享用絲瓜，為家裡省下一筆開銷。
種植絲瓜對環保有很多益處。利用回收水澆水、有機肥施肥，可減少資源浪費；成長中的絲瓜綠化環境，吸收二氧化碳，釋放氧氣，發揮減碳效果；絲瓜味美營養，可降低肉類的食用量；在絲瓜園裡採蜜的蜜蜂、蝴蝶，能幫其他蔬果傳播花粉，生產多元豐富的食物；熟老的絲瓜可做成絲瓜布，是很好的清潔用具；枯乾的絲瓜藤、絲瓜葉是免費燃料，可減低瓦斯、天然氣消耗量。
近期丹娜絲與樺加沙颱風陸續對嘉南地區與花蓮光復鄉造成嚴重災情，追根究柢是環保做得不到位，氣候變化異常引起。從小事著手，利用回收資源，種植綠色蔬果，小兵立大功，也能對環保產生貢獻。
