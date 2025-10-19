40–74是妳的事 400人打造粉紅絲帶籲定期乳篩

快訊

中央社／ 台北19日電

以台北101為背景，400人打造粉紅絲帶，高呼「40–74是妳的事」，中華民國乳癌病友協會今天提醒40至74歲的女性定期乳房篩檢，只要願意踏出第一步，就能點亮自己的粉紅希望。

中華民國乳癌病友協會在台北市府廣場前舉辦2025點亮雙色粉紅絲帶記者會，號召全國女性共同響應乳癌防治月行動。現場由來自全台各地的乳癌病友家庭、志工與醫護夥伴，400人排列出象徵希望與堅韌的粉紅絲帶大型圖騰，傳遞病友彼此支持與社會共同守護的理念。

中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，鑑於乳癌已連續多年蟬聯台灣女性癌症發生率首位，甚至呈現年輕病友增加的趨勢，今年乳癌防治月提出年度健康倡議口號，「40–74是妳的事」，提醒所有40至74歲女性，定期乳房篩檢不僅是健康責任，更是愛自己的行動。

「乳癌不可怕，可怕的是忽視。」黃淑芳說，公費乳癌篩檢今年起已擴大至40到74歲婦女每兩年1次免費篩檢，但仍有超過3成符合資格的女性從未接受過乳房攝影檢查，盼更多女性知道早一步行動，就能多一分安心，及早發現、及早治療，守護自己的健康與家庭幸福。

面對乳癌年輕化趨勢，國民黨籍立法委員陳菁徽表示，政府應持續檢討篩檢政策與用藥給付，讓所有病友都能獲得即時與公平的治療機會，從乳癌篩檢年齡下修、新藥給付及癌症病友凍卵補助等，未來將持續與協會攜手推進放寬健保用藥給付限制、癌友工作權、心理支持方案等病友權益倡議。

今年擴大癌症篩檢，篩檢人數破百萬，達歷史新高。衛福部國健署癌症防治組長林莉茹指出，推動乳癌防治多年，早期發現可有效提升治療成效與存活率，盼篩檢資源更貼近社區婦女生活，同時提醒多運動、均衡飲食、定期篩檢，即使罹癌也不要驚慌，用藥有政府支持。

