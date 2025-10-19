石崇良：加熱菸已全回收 標示販賣廣告均須符規定

快訊

中央社／ 桃園19日電

合法加熱菸未依規定標示尼古丁含量，上架首日就全面下架。衛福部長石崇良今天表示，已完成回收作業，加熱菸上市不但標示要清楚，在展示、販賣及廣告時也要符合菸害防制法規定。

石崇良下午出席在桃園會展中心舉辦「2025聯新文化節暨聯新國際醫院30週年同樂會」，他致詞表示，聯新以創新精神與國際視野領先業界，無論是掛名國際醫療醫院、設立國際醫療中心，或在桃園機場守護國門健康，都展現醫療體系高度責任與專業；聯新醫院推動的運動醫學中心，不僅培育奧運隨隊醫師，更將專業導入社區，期勉持續引領醫療創新。

石崇良會後接受媒體聯訪，對於記者詢問加熱菸議題，他表示，因應第1款加熱菸上市，上週由中央與地方衛生單位一起到展示販賣的便利商店實地稽查，從各地傳回稽查結果發現，有些標示不符規定，經內部討論後確定業者應依法下架回收，重新標示符合規定再上架，目前已完成回收。

石崇良說，根據菸害防制法規定，所謂加熱菸是屬於指定菸品，須經健康風險評估才能核准上市，與一般紙菸的菸品不同。衛福部已依法核准幾款加熱菸，但所有上市規定還是應符合菸害防制法規定，特別是標示上要清楚，另外在展示、販賣、廣告時也要符合規定；至於另款新興菸品「電子菸」在菸害防制法裡仍是被禁止，呼籲國人不要從國外或非法管道取得。

聯新國際醫療集團創辦人張煥禎表示，目前已發展成擁有醫療機構、健康生態系及運動休閒三大事業群、逾2000人的醫療集團，聯新醫院以「ScopeSafe鏡管家」與「桃園機場智慧醫療照護系統」榮獲「鼎革獎」中「醫療創新轉型獎」與「智慧管理轉型獎」2項肯定，展現不斷突破的實力。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

