快訊

直擊／火辣程度不輸給港都溫度！BLACKPINK身穿熱褲、馬甲大秀好身材

失蹤逾2年！陸前外長秦剛傳亮相北京公開活動

中職／兄弟靠暴投送分終於破蛋 威能帝台灣大賽連18局無失分平紀錄收場

10/21前雨勢最盛 北北基宜防豪雨以上降雨

中央社／ 台北19日電
氣象署今天說，東北季風及颱風風神外圍環流共伴影響，未來一週明天及21日降雨最明顯。圖擷自中央氣象署
氣象署今天說，東北季風及颱風風神外圍環流共伴影響，未來一週明天及21日降雨最明顯。圖擷自中央氣象署

氣象署今天說，東北季風及颱風風神外圍環流共伴影響，未來一週明天及21日降雨最明顯，宜蘭、基隆北海岸、大台北山區易有局部豪雨以上等級降雨，桃園以北、花東也要留意雨勢。

交通部中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，未來一週大致是東北季風影響，明天及21日東北季風再稍增強一些，再加上颱風風神距離台灣最近，是降雨是最明顯的2天，不排除會發布較大規模豪雨作業。

張承傳說明，東北季風及颱風外圍環流影響，桃園以北、宜花東地區及北部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其中，宜蘭、基隆北海岸、大台北山區易有局部豪雨等級以上的降雨，新竹、苗栗、東南部地區及中南部山區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為局部短暫陣雨。

張承傳指出，22日颱風已經逐漸遠離及減弱，但台灣東側海面仍然是一片大低壓帶，22日至25日東北季風及低壓帶影響，22日、23日雨量仍然偏多，基隆北海岸、東北部地區及新竹以北山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區為局部短暫陣雨。

24日、25日水氣稍減，但基隆北海岸、東北部地區及北部、東部山區有陣雨，仍有局部大雨發生的機率，其他各地為局部短暫陣雨。

張承傳提到，目前觀察26日有另一波東北季風增強，但已無熱帶系統共伴，降雨以迎風面基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨為主，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為午後局部短暫陣雨。

溫度方面，張承傳提到，東北季風及降雨影響，本週北部、東半部整天偏涼，高溫約攝氏25至28度，低溫約21至22度；中南部高溫約28至31度，低溫約22、23度。26日下一波東北季風增強，大致上北部低溫會再微降1度左右，降溫幅度後續須再觀察。

張承傳提醒，明天至25日中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島及澎湖、金門、馬祖有長浪；今晚至明天嘉義以北、高屏、台東及澎金馬地區留意較強陣風。

東北季風 基隆 豪雨

延伸閱讀

颱風＋東北季風共伴效應 6縣市大雨特報「持續下到晚上」

基隆城市半程馬拉松開跑！近4千人奔馳山海路線 感受到海港城風情

天氣換季了！北東雨連下一周 颱風共伴效應明後天最明顯

風神東北季風共伴…北市2區啟動防災 士林測得驚人雨量

相關新聞

颱風＋東北季風共伴效應 6縣市大雨特報「持續下到晚上」

中央氣象署今下午3時50分針對6縣市發布大雨特報，影響時間持續到晚上，警戒區域包含基隆北海岸、台北市、新北市、宜蘭縣、花...

風神颱風共伴效應「明後天最劇烈」 馬太鞍溪橋便道不排除預警性封閉

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流重創光復鄉，台9線馬太鞍溪橋也遭洪水沖斷，經搶修涵管便道日前完成開放通行，交通部公路局今...

第2家合法加熱菸10月19日上市？ 國健署：最快3天後

歷經2年半審查，國健署「有條件」通過美、日二家加熱菸業者，共有14個品項及4款組合元件可以上市販售。不過，10月17日才...

搭機、潛水、登山也會痛！ 醫警示「氣壓性牙痛」千萬別輕忽

搭飛機、潛水或登山時若突然牙痛，可別以為只是牙齒敏感。牙醫師指出，這可能是「氣壓性牙痛」（Barodontalgia）導致的現象，當氣壓變化過大，牙齒內部氣體膨脹或收縮，會壓迫神經、引發疼痛。若牙齒本身已有蛀牙、牙髓炎或裂痕，更容易在旅途中發作。

遠東SOGO永續飲食料理競賽 讓餐桌成為守護地球的起點

因應氣候變遷與永續趨勢，遠東SOGO百貨連續六年舉辦「永續飲食料理競賽」，今年以「為氣候選食、為未來而煮」為主題，鼓勵全...

機車駕訓補助名額加碼 擴增至5萬2800名

交通部公路局持續推動機車駕訓補助計畫，經完整機車駕訓課程後取得駕照者，可獲1300元補助，名額從去年4.2萬名，今年增至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。