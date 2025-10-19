10/21前雨勢最盛 北北基宜防豪雨以上降雨

氣象署今天說，東北季風及颱風風神外圍環流共伴影響，未來一週明天及21日降雨最明顯，宜蘭、基隆北海岸、大台北山區易有局部豪雨以上等級降雨，桃園以北、花東也要留意雨勢。

交通部中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，未來一週大致是東北季風影響，明天及21日東北季風再稍增強一些，再加上颱風風神距離台灣最近，是降雨是最明顯的2天，不排除會發布較大規模豪雨作業。

張承傳說明，東北季風及颱風外圍環流影響，桃園以北、宜花東地區及北部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其中，宜蘭、基隆北海岸、大台北山區易有局部豪雨等級以上的降雨，新竹、苗栗、東南部地區及中南部山區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為局部短暫陣雨。

張承傳指出，22日颱風已經逐漸遠離及減弱，但台灣東側海面仍然是一片大低壓帶，22日至25日東北季風及低壓帶影響，22日、23日雨量仍然偏多，基隆北海岸、東北部地區及新竹以北山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區為局部短暫陣雨。

24日、25日水氣稍減，但基隆北海岸、東北部地區及北部、東部山區有陣雨，仍有局部大雨發生的機率，其他各地為局部短暫陣雨。

張承傳提到，目前觀察26日有另一波東北季風增強，但已無熱帶系統共伴，降雨以迎風面基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨為主，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為午後局部短暫陣雨。

溫度方面，張承傳提到，東北季風及降雨影響，本週北部、東半部整天偏涼，高溫約攝氏25至28度，低溫約21至22度；中南部高溫約28至31度，低溫約22、23度。26日下一波東北季風增強，大致上北部低溫會再微降1度左右，降溫幅度後續須再觀察。

張承傳提醒，明天至25日中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島及澎湖、金門、馬祖有長浪；今晚至明天嘉義以北、高屏、台東及澎金馬地區留意較強陣風。