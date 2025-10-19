看得見的音樂 NSO攜手科技與樂齡共創演出

NSO國家交響樂團將舉行「琴響．心世界」音樂會，邀請樂齡長者聆賞音樂後創作畫作，成為音樂會即時投影互動的一部分；影像設計王奕盛表示，讓科技能傳遞人的溫度是最大挑戰。

NSO今晚將與奧勒岡交響樂團副指揮楊書涵攜手，呈現德沃札克「E小調第九號新世界交響曲」，融合前導分享會樂齡參與者創作內容進行後製整合，結合資訊工業策進會技術與影像設計王奕盛的設計，讓樂音與影像透過現代科技相互呼應，打造跨域藝術饗宴。

王奕盛今天接受中央社記者專訪時表示，這次在技術突破上沒有太困難，真正的挑戰是讓「科技傳遞溫度」，「這也是科技與藝術合作持續在思考，也持續努力的事情。」

王奕盛表示，長者先聆聽音樂，也聽了樂曲解說，再透過畫筆，畫下音樂給予的觸發和影像，「看到畫作我非常感動，有長者畫了母親家的花瓶，有長者畫了一隻長頸鹿，其實做這場音樂會不是我們在療癒他們，反而是我們被療癒。」

此外，王奕盛說，這些畫面於「第九號新世界交響曲」中，將分布在各個樂章片段，觀眾在聆聽「可以看得見」的音樂時，不會覺得影像突兀，「因為長者們不是隨意創作，而是隨著樂曲的情感走。」

這場音樂會是文化部114年度「高齡科技產業行動計畫」成果，今天記者會包括文化部綜合規劃司司長魏秋宜、資策會數位轉型研究院長林玉凡、台北市立聯合醫院神經內科與失智症中心主任劉建良等人出席。

魏秋宜表示，因應台灣進入超高齡社會，高齡照護已經是全世界共同議題，而AI除了投入產業之外，也可以投入更多公共服務；文化部從去年開始，推動「高齡科技產業行動計畫」，與NSO國家交響樂團等單位攜手合作，透過文化與藝術，逐步實踐全齡社會共融理念。

NSO國家交響樂團今晚將舉行「琴響．心世界」音樂會，地點在台北國家音樂廳。