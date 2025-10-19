醫美禁「直美」新制將預告 醫界盼專業贏韓國

醫美亂象頻傳，衛福部擬禁「直美」、執刀限大外科，擬於11月預告修法。台灣醫用雷射光電學會表示樂見其成，不希望醫美產業落入不具專業資格醫師手中，更盼台灣靠專業贏韓國。

台灣醫用雷射光電學會今天舉辦全方位醫美整合論壇，以整合、專業、安全為主軸，匯聚國內外專科醫師與美容醫學權威，從臨床經驗與實證角度，探討當前最受關注的議題。

台灣醫用雷射光電學會理事長胡倩婷表示，醫學美容不應只是單一療程的堆疊；醫學美容需要專業醫師的判斷與整合策略，讓療效、風險與安全達到最佳平衡，為民眾建立更可信賴的醫美環境，這是臨床醫師與產業共同關注的課題。

對於衛生福利部日前宣示，將要求醫師須經過2年完整的畢業後一般醫學訓練（PGY），才能提供醫美服務，胡倩婷表示，「學會一定支持」。

胡倩婷認為，新制非常合理，因為多一點的醫學經驗，對病人的照護就會更加謹慎；若沒有經過PGY訓練，剛畢業的醫學生甚至可能連抽血、打針的判斷都不夠熟練，醫師這個行業是越有經驗越好，年資與臨床經驗的累積，對提升醫療品質非常重要。

目前衛福部尚未與台灣醫用雷射光電學會討論新制，胡倩婷說，新制對學會的會員不會造成影響，非常支持這個方向，因不希望台灣醫美產業落入不具專業資格的醫師手中，「我們的競爭對手是韓國及其他國家」，期待未來能有更多完善的醫學教育，讓台灣醫美產業持續蓬勃發展。

近來發生多起醫美死亡事故，衛福部推動改革，研擬「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」修法，擬禁止一畢業就從事醫美，杜絕「直美」亂象，強制要求執刀醫師具備「大外科」資格，且將公開不良紀錄，防杜規避查詢。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說明，特管辦法修法方向已定，玻尿酸、照光等處置類，醫師至少要PGY完訓；一般美容醫學手術要有專科醫師資格；高風險美容醫學手術，甚至要求特定專科醫師資格。已與法律專家討論，預計11月中旬進行修正草案預告，最快12月底上路。