第2家合法加熱菸10月19日上市？ 國健署：最快3天後

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
加熱菸10月17日上市首日，衛福部長石崇良與國健署長沈靜芬及台北市政府衛生局人員，突襲稽查加熱菸販售情況，但當晚遭衛福部以「未標示尼古丁含量」為由，要求全面下架。記者林琮恩／攝影
歷經2年半審查，國健署「有條件」通過美、日二家加熱菸業者，共有14個品項及4款組合元件可以上市販售。不過，10月17日才在超商通路開賣，當日晚間就遭衛福部以「未標示尼古丁含量」為由，要求全面下架。消費者關心另一家業者的販售時間，國健署表示，10月19日為核准生效日，再加上海關出關、超商鋪貨流程，最快還要3至5天。

國健署署長沈靜芬表示，遭下架的8品項加熱菸，因為外包裝沒有標示尼古丁、焦油含量，依「菸害防制法」第10條第二項規定，菸品容器應標示尼古丁、焦油含量，業者可處新台處100萬到500萬罰鍰，販賣業者處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。而這8品項加熱菸欲重新上架，需先通過國健署的評估，否則不得販售。

菸品在提送上市前，都會提交樣本審查申請，到底哪個環節出錯？有網友質疑，上架包裝版本跟送審樣本不一致，沈靜芬強調，對於網友提供的資訊不予評論，已經與加熱菸業者說明清楚，在上市前要清楚標示尼古丁含量，不過當初業者送審的資訊屬於機密文件，包括會議記錄等，無法對外揭露。

沈靜芬指出，加熱菸上市的審查都有專業委員把關，業者也有提供尼古丁與其他化學成分的含量，經過專家審查後才會有條件予以通過，一切按照法規處理。針對已上架的加熱菸產品，將檢測其尼古丁含量是否在法定標準範圍內，如果產品本身沒問題、只是沒有標示，就會依違反標示的規定裁處。

「加熱菸業者應依規定標示尼古丁含量，食品藥物管理署已研發加熱菸尼古丁檢測方法，並備有檢測量能。」沈靜芬說，國健署已公告加熱菸品尼古丁含量規定比照傳統紙菸，每支菸草柱尼古丁含量以1毫克為限。

已公告加熱菸品尼古丁含量規定比照傳統紙菸，每支菸草柱尼古丁含量以1毫克為限。沈靜芬說，10月17日晚間下架的加熱菸，部分已交由食藥署檢驗中，若後續發現含量超標，為維護消費者安全，會評估回收作為。至於後續重新上架條件，待業者改善包裝並將新設計送交國健署重新評估，經審核通過才可重新販售。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

加熱菸 國健署

