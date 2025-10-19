快訊

遠東SOGO永續飲食料理競賽 讓餐桌成為守護地球的起點

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東SOGO百貨攜手利害關係人推廣淨零綠生活，遠東SOGO黃晴雯（右三）與全民健康基金會及受邀擔任評審的品牌董座們。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO百貨攜手利害關係人推廣淨零綠生活，遠東SOGO黃晴雯（右三）與全民健康基金會及受邀擔任評審的品牌董座們。圖／遠東SOGO提供

因應氣候變遷與永續趨勢，遠東SOGO百貨連續六年舉辦「永續飲食料理競賽」，今年以「為氣候選食、為未來而煮」為主題，鼓勵全民透過減碳、惜食與友善環境的料理設計，實踐日常永續飲食。第六屆賽事自193組報名者中選出15組決賽隊伍館展開最終對決，競逐最高15萬元金牌獎金。

遠東SOGO暨太平洋崇光文教基金會董事長黃晴雯指出，遠東SOGO以「永續消費」為策略核心，攜手品牌夥伴與消費者推動「淨零綠生活」，讓餐桌成為守護地球的起點。她表示，今年以來台灣遭逢數起極端氣候事件，更凸顯永續飲食的重要性，「我們的餐桌，就是地球未來的樣貌。」

遠東SOGO永續料理競賽打破專家競技的限制，鼓勵全民參與。本屆報名人數創歷史新高，共吸引193隊報名，年齡橫跨10至83歲，超過4成非首度參賽，參賽隊伍也僅4成來自餐飲專業科系或從業人員，顯示逐年舉辦賽事，有助於永續飲食概念於民間扎根。

本屆入圍的15組作品，皆響應永續料理競賽精神，選用台灣當令當季當地食材，如馬告、南方澳鯖魚、小米等；特色料理有澎湖海菜、九孔鮑、生態平衡為概念，分別用炊飯、石花凍、蝦丸將「群島、海洋、生物」具象化；亦有以全食材利用、零廚餘概念創作出「阿嬤教的惜食智慧」主題料理；或以椪餅作為可食用容器，結合菱角、豆腐與蔬菜內餡，呈現少鹽少油的低碳烹調。

「永續」是遠東SOGO的DNA，長期倡議低碳飲食與綠色消費，自2010年起輔導餐飲專櫃全面加入環境部「環保餐廳」認證；2017年全面禁用一次性與美耐皿餐具；配合環境部政策，目前店內全數餐廳皆為「環保餐廳」，不提供免洗餐具、優先使用國產食材；並已連續7年舉辦全台最大規模小農展。

此外，SOGO亦串聯館內餐廳推動「綠食飯桌」行動，邀請環保餐廳以優勝作品為靈感設計新菜公開販售，促成正向循環。今年共有9家餐廳響應，4個月內共銷售4,749份永續料理。銷售冠軍由新竹店「勝勢豬排」拿下，其「厚切里肌豬排套餐」特別選用具產銷履歷的豬肉與白米；同時透過員工教育訓練，深入宣導淨零綠生活的實踐方式。

遠東SOGO永續料理競賽，由全植物性飲食「山嬌」獲得金牌，遠東SOGO董事長黃晴雯（右）與青年獲獎者郭晉華、孫鳳謙。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO永續料理競賽，由全植物性飲食「山嬌」獲得金牌，遠東SOGO董事長黃晴雯（右）與青年獲獎者郭晉華、孫鳳謙。圖／遠東SOGO提供

