聽新聞
0:00 / 0:00
機車考照筆試115年改全選擇題 題庫12月底修正
為讓汽、機車考照更具鑑別度，未來筆試將改全選擇題，明年1月起將先從機車筆試實施，公路局說，題庫將在12月底完成修正，將刪除是非題及不合事宜考題，增加危險感知情境題。
交通部公路局10月1日宣布駕照管理3大改革策略，其中為加強考照鑑別度，機車、汽車筆試將取消是非題，改為全選擇題，分別將在明年1月、6月上路。
公路局告訴中央社記者，機車筆試115年1月改全選擇題，將增加危險感知影片題目，出題數維持50題，現有的題庫約1600題，後續還須經專家學者的會議討論，預計題庫將在今年12月底完成修正，將刪除是非題及不合事宜考題，增加危險感知情境題。
暑假期間是民眾報名駕訓班考照的旺季，中華民國汽車駕駛教育學會理事長陳永親表示，通常報名駕訓班人數會隨著學校開學後減少，但觀察在公路局10月初宣布駕照管理改革策略後，10月前半個月報名駕訓班人數，較去年同期約增1至2成。
根據公路局統計，去年約24.3萬人報考機車筆試，筆試、路考及格率各為72.25%、65.88%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言