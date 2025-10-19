機車考照筆試115年改全選擇題 題庫12月底修正

為讓汽、機車考照更具鑑別度，未來筆試將改全選擇題，明年1月起將先從機車筆試實施，公路局說，題庫將在12月底完成修正，將刪除是非題及不合事宜考題，增加危險感知情境題。

交通部公路局10月1日宣布駕照管理3大改革策略，其中為加強考照鑑別度，機車、汽車筆試將取消是非題，改為全選擇題，分別將在明年1月、6月上路。

公路局告訴中央社記者，機車筆試115年1月改全選擇題，將增加危險感知影片題目，出題數維持50題，現有的題庫約1600題，後續還須經專家學者的會議討論，預計題庫將在今年12月底完成修正，將刪除是非題及不合事宜考題，增加危險感知情境題。

暑假期間是民眾報名駕訓班考照的旺季，中華民國汽車駕駛教育學會理事長陳永親表示，通常報名駕訓班人數會隨著學校開學後減少，但觀察在公路局10月初宣布駕照管理改革策略後，10月前半個月報名駕訓班人數，較去年同期約增1至2成。

根據公路局統計，去年約24.3萬人報考機車筆試，筆試、路考及格率各為72.25%、65.88%。