機車駕訓補助名額加碼 擴增至5萬2800名

中央社／ 台北19日電
交通部公路局持續推動機車駕訓補助計畫。聯合報系資料照

交通部公路局持續推動機車駕訓補助計畫，經完整機車駕訓課程後取得駕照者，可獲1300元補助，名額從去年4.2萬名，今年增至4.5萬名仍提前用罄。公路局公告，加碼至5萬2800名。

公路局自108年起推動機車駕駛訓練補助制度，強化民眾參加訓練意願，補助名額從108年實施首年6000名，111年已提升至2萬名，112年再翻倍至4萬名，去年增至4.2萬名，今年繼續擴增至4.5萬名，經完整「機車駕訓」課程後取得駕照者，每人可獲得新台幣1300元補助。

公路局告訴中央社記者，今年暑假期間，接獲業者及部分監理所反映原分配名額將用罄，隨即調查需求，日前對外公告增擴補助名額，增加至5萬2800名，未來將持續檢視需求情形，適度增加補助名額，以鼓勵民眾踴躍參與，機車駕駛訓練課程。

除了基本的1300元補助外，公路局112年起實施的駕訓2.0（考取駕照後安全駕駛訓練）補助計畫，每人額外再補助1200元，以及今年推出駕訓3.0（持學習駕照者參加駕駛訓練）補助計畫，可享2500元補助，也在這波加碼名額範圍內，但駕訓2.0、3.0補助只能擇一申請補助，3項補助期間將至今年12月15日止。

根據公路局統計，自108年以來，報名機車駕訓班人數逐年增加，108年8910人，去年成長至逾4.9萬人，今年截至8月底，已有超過5.6萬人報名機車駕訓班。

中華民國汽車駕駛教育學會理事長陳永親表示，若能透過機車駕訓班課程，讓民眾有防禦駕駛概念，未來上路後減少肇事率和違規情形，他認為這是好事。

名額 駕照 駕訓班

