全台唯一治療貓「哈波」 毛孩喚醫療自主

中央社／ 台北19日電

有毛孩相伴便能擁抱全世界，大人小孩喜愛的布偶貓「哈波」，是全台唯一治療貓，在安寧病房傳遞安心感。全台共逾百萬毛孩家庭，器捐病主中心盼以此喚起醫療自主新思維。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心響應國際世界安寧日，昨天在台北市大安森林公園舉行公益路跑活動，哈波現身，毛茸茸的身體、水藍色的漂亮眼睛，加上軟軟的肉球，大人、小孩都被攻陷，成為世界安寧日吸睛的親善大使。

哈波今年7歲，是傲嬌卻親人的「小男生」，喜歡吃飼料和散步，和牠相處時，說話聲音與動作不能太大。

身為治療貓的哈波，是動物輔助治療的生力軍，在以犬類動物為主的動物輔助治療大家庭，哈波是萬紅之中一點綠，輔助安寧療護，為病人及家屬帶來撫慰與內心平靜。

根據台灣動物輔助治療發展協會介紹，動物輔助治療是加入動物參與的一種療育方式，在經過特定條件篩選和訓練後的動物都可以被運用來達成個案在認知、情緒、社會人際、教育、復健、壓力調適等功能。哈波的加入，提供了與狗狗不同感受的服務性質。

亞東醫院、高雄榮總、台中榮總、台大醫院雲林分院、馬偕醫院等都引進動物輔助治療。器捐病主中心指出，動物陪伴與溫暖有助病患紓緩病痛與孤獨感。國內約有280萬毛小孩，寵物壽命較人類短，許多毛小孩家庭更能體認面臨送走毛孩家人的感受。

器捐病主中心表示，毛小孩無法言語溝通，家人卻能溝通表達意願，鼓勵民眾面對醫療自主、善終價值，也能敞開溝通，及時傳達對家人的關愛。台灣邁入超高齡社會之際，盼持續推動「全人照護」的價值與意義，提醒每個人都擁有追求美好善終的權利。

根據衛生福利部統計，截至10月12日，預立安寧緩和意願累計人數超過109.6萬人次、預立器官捐贈意願累計人數超過67萬人次。今年安寧療護註記已有6萬4396人、器捐註記3萬2975人、預立醫療註記則有2萬5149人。

安寧緩和醫療條例上路25年，台灣民眾對於預立意願三法接受度逐年提升，衛生福利部醫事司長劉越萍表示，去年新增以健保卡「預立器官捐贈及安寧緩和意願」管道，大幅提升預立意願可近性及縮短註記天數，讓民眾的意願得以即時完成。

劉越萍說，持續鼓勵民眾可持健保卡、自然人憑證至「預立醫療決定、安寧緩和醫療及器官捐贈意願資訊系統」，線上預立器官捐贈及安寧緩和醫療意願，鼓勵多參與器捐病主中心生命教育課程講座，以更全面瞭解預立意願三法的觀念，打開心房與家人聊聊心願、對於善終的想法。

