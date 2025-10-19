鐵人密度最高企業 康軒600人隊伍參賽台東之美鐵人三項

「2025年台東之美鐵人三項國際賽」兩日賽事在10月18、19日盛大舉行。成立於2005年7月今年適逢康軒文教集團鐵人隊成立20週年，在熱愛鐵人三項運動的康軒董事長李萬吉帶領下，一支由600人組成的「康軒鐵人隊」參與這次的比賽，成為這兩天賽事中全場矚目的焦點。

截至目前，李萬吉已累積完成126場鐵人三項賽事，本次賽事是高難度的226公里的超級鐵人賽，也是他的第127場鐵人賽，他以15小時23分03秒的時間完賽。

康軒文教集團長年積極參與各項賽事，以「健康企業」著稱，康軒集團的標準鐵人已超過600人，堪稱國內鐵人密度最高的企業。

李萬吉表示：「在康軒長期努力的推動下，運動已內化為企業的文化，員工已將運動視為日常生活的一部分。康軒鼓勵、補助員工從事的運動項目相當多元，並未獨鍾鐵人賽，只是鐵人賽難度高，較引人注目而已；而個人在企業內部努力推廣鐵人運動，目的是希望能讓不畏艱難、堅持到底的鐵人精神，融為康軒的企業文化。」

李董事長認為，鐵人運動不僅鍛鍊體能，更磨練意志力，有助於自我控制、量力而為、自我約制和謙沖自持。他強調：「擁有健康的身體，才有精力應付更多工作上的挑戰。為人處世如此，企業經營如此，教育學習也是如此。」

對於如何以企業之力推廣運動，李萬吉表示：「身體是拼搏一生的本錢，對於員工，個人希望能以企業的力量，透過制度化的運動、鍛鍊，帶給所有『康軒人』健康的身體。康軒推展運動不是只憑一時的熱血，更聘請專業教練有目標、有計畫的進行，並設立各種鼓勵機制，讓員工願意動起來，然後慢慢擴及他的家人、朋友，逐漸成為康軒人的生活常態。」他期許每位康軒人都能在「個人健康、家庭幸福、企業成長」中創造共贏。