日職／林岳平福岡巨蛋現場直擊 古林睿煬：打到明天才有趣

颱風+東北季風共伴效應 6縣市大雨特報「持續下到晚上」

美麗華摩天輪故障停擺 30男女受困驚魂逾半小時

風神颱風共伴效應「明後天最劇烈」 馬太鞍溪橋便道不排除預警性封閉

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到颱風風神外圍環流及東北季風共伴效應，花蓮恐有強降雨，交通部公路局表示，臨時便道不排除啟動預警性封閉措施。聯合報系資料照
花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流重創光復鄉，台9線馬太鞍溪橋也遭洪水沖斷，經搶修涵管便道日前完成開放通行，交通部公路局今表示，受到颱風風神外圍環流及東北季風共伴效應，花蓮恐有強降雨，臨時便道不排除啟動預警性封閉措施。

中央氣象署預報員張承傳今指出，未來1周受東北季風，加上風神颱風外圍環流及低壓帶影響，都是容易下雨天氣。今天桃園、大台北地區、東半部及恆春有明顯雨勢，大台北及宜蘭更有強降雨出現，「明、後天是東北季風及颱風共伴效應影響最明顯的時候」，雨區擴大且加劇。

交通部公路局東區養護工程分局今表示，為確保用路安全，花蓮工務段針對台9線231k+952馬太鞍溪橋臨時便道，啟動預警性防災應變機制，不排除視情況實施封閉管制措施。

預警封閉有4條件，包含中央緊急應變協調中心指示辦理；依農業部林業及自然保育署通知達紅色警戒時啟動；監測涵管便道水位達行動值時；發生地震達5弱（含）以上時立即封閉。

東區養護工程分局指出，目前花蓮地區已陸續出現降雨，花蓮工務段已派員加強巡查監測，並隨時掌握水位變化及邊坡穩定狀況。

另外，蘇花路廊南段目前已有短時強降雨發生，東區養護工程分局表示，南澳工務段已於上午8時成立緊急應變小組，並於蘇花路廊沿線進駐搶災機具及警戒人員，加強巡查與待命；後續若雨勢持續加劇，邊坡產生泥瀑情形，將不排除實施預警性封閉，以確保民眾通行安全。

