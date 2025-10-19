醫美亂象多！雷射光電學會力挺修法 啦啦隊女神李多慧授3大美肌撇步

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣醫用雷射光電學會今年親善大使、韓籍啦啦隊女神李多慧說，平時為保養皮膚，外出時一定會做好防曬，跳舞和運動對皮膚的保養也很重要，如果還有一些需要加強的地方，她會用醫美雷射方式，讓皮膚保持更好的狀態。記者沈能元／攝影
台灣醫用雷射光電學會今年親善大使、韓籍啦啦隊女神李多慧說，平時為保養皮膚，外出時一定會做好防曬，跳舞和運動對皮膚的保養也很重要，如果還有一些需要加強的地方，她會用醫美雷射方式，讓皮膚保持更好的狀態。記者沈能元／攝影

台灣醫用雷射光電學會今舉辦「2025年秋季年會」，今年重點著重讓人變美，同時也教導如何修正不漂亮的個案。對於，衛福部最快於本月修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（特管辦法），嚴管執行醫美醫師資格。 台灣醫用雷射光電學會理事長胡倩婷表示，「一定支持」。

衛福部長石崇良日前表示，醫美糾紛頻傳，「已到了需加強管裡的地步」，未來執行針劑、雷射兩類風險較低的醫師須完成兩年PGY（畢業後一般醫學訓練），而侵入性手術如隆乳、削骨等，將限定「大外科」醫師，須取得外科專科訓練與證書的醫師才能執行。至於，大範圍拉皮、抽脂達到一定的量以上，除外科資格外，還須特定專科或次專科醫師，如整形外科、頭頸部專科等。

胡倩婷說， 醫學系學生經過2年PGY訓練，再進入醫美領域服務是比較適合的， 這是為全民的健康把關， 如果要開刀，還須經過大外科或外科專科訓練，因有醫學的經驗，對於病人才能更謹慎，醫師是愈有經驗愈好。

胡倩婷指出，台灣醫美領域的競爭對象是南韓及其他國家，不希望不專業的醫師執行， 因此，學會會員都是皮膚科專科醫師，也希望透過豐富的課程教育，增進醫師的訓練、經驗，讓醫師做的比其他國家好，醫美領域可以蓬勃發展。

今年醫學會親善大使、韓籍啦啦隊女神李多慧表示，平時為保養皮膚，首先，外出時一定會做好防曬，而跳舞和運動對皮膚的保養也很重要；其次，如果還有一些需要加強的地方，她會用醫美雷射方式，讓皮膚保持更好的狀態，最後，也是最重要的「好好睡覺，不要用太多手機，早點睡覺，隨時保持正能量」。

至於，人漂亮、心更要美麗，李多慧認為，美麗的定式，除讓自己更美麗，心靈更要美麗，「我愛自己、也愛別人，讓全世界都充滿美麗的感覺」，這是維持美麗的秘訣。

醫師 醫美 醫學會

