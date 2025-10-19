共伴效應河川水位漲…北市水門恐關 這4處車主須留意

受風神颱風與東北季風共伴影響，北市今天早上出現不小雨勢，市府表示，強降雨恐導致河川水位暴漲及上游水庫調節性放水，河濱疏散門將視情況啟動「只出不進」或全面關閉等管制措施。停管處也提醒，停放在堤外停車場的車主，注意相關資訊，必要時配合駛離，維護自身財產安全。

停管處指出，停放於士林區三腳渡堤外平面停車場、劍潭抽水站堤外停車場、通河西街1段平面停車場、百齡左右岸堤外停車場等地勢較低窪停車場，務必留意最新氣象動態及水情資訊，做好車輛自行駛離準備，以確保自身財產安全。

停管處呼籲，經常停放於各堤外停車場車主可至停管處「停車查詢一站式服務網站」登錄防汛通知，於颱風豪雨期間將以簡訊通知疏散門管制情形及禁停紅黃線路段附條件開放與恢復管制等相關訊息，以利車主掌握資訊及早因應將愛車自行駛離，防止車輛淹沒受損或違規受罰。