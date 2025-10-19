快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師指出，氣壓性牙痛常出現在飛機升降、深潛或登高山。示意圖／ingimage
醫師指出，氣壓性牙痛常出現在飛機升降、深潛或登高山。示意圖／ingimage

搭飛機、潛水或登山時若突然牙痛，可別以為只是牙齒敏感。牙醫師指出，這可能是「氣壓性牙痛」（Barodontalgia）導致的現象，當氣壓變化過大，牙齒內部氣體膨脹或收縮，會壓迫神經、引發疼痛。若牙齒本身已有蛀牙、牙髓炎或裂痕，更容易在旅途中發作。

台大醫院口腔醫學部兼任主治醫師張添皓在臉書指出，氣壓性牙痛常出現在飛機升降、深潛或登高山時，因為環境壓力驟變，牙齒內的氣體膨脹或收縮，使病變部位的牙髓或牙根周圍組織受壓，進而引發劇痛。若本身有蛀牙、牙髓炎、牙裂或牙根尖周炎，甚至鼻竇或顳顎關節異常，都可能成為誘發因素。

他進一步說明，若在氣壓變化過程中出現牙痛合併頭暈、胸悶等不適，應警覺可能是心血管或腦血管問題，須立即就醫。若只是單純牙齒疼痛，仍應在下機或潛水後盡快檢查，以免延誤治療。

為避免旅途中突發疼痛，醫師建議出發前應完成牙齒治療，若剛做完根管或拔牙等手術，至少間隔24小時至一周再搭機或潛水；旅途中可備止痛藥，並依照醫師建議使用。飛行時可嘗試冰敷舒緩，潛水族群則務必遵守減壓原則，避免壓力過快變化導致傷害。

他也提醒，並非搭飛機或潛水讓牙齒「變壞」，而是原本就存在隱性病灶。唯有定期檢查、早期治療，才能讓旅程安心無痛。

搭機、潛水、登山也會痛！ 醫警示「氣壓性牙痛」千萬別輕忽

