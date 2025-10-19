快訊

日職／林岳平福岡巨蛋現場直擊 古林睿煬：打到明天才有趣

颱風+東北季風共伴效應 6縣市大雨特報「持續下到晚上」

美麗華摩天輪故障停擺 30男女受困驚魂逾半小時

乳癌對家庭負擔重 速篩檢、早期治療

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「乳癌早發現能早治療，如今40到79歲女都可篩檢乳癌，盼民眾多利用！」乳癌病友協會19日舉行「點亮雙色 粉色絲帶」活動，邀請全台婦女參加活動，藍委陳菁徽、台北市副秘書長王玉芬等人也與會響應。協會理事長黃淑芳強調，乳癌對家庭影響很大，但如今藥物有放寬、刪減年齡擴大，盼民眾定期篩檢。

4百位各地婦女參與

活動現場有化妝品業者協助與會者化妝，還有提供芳療服務與各類商品，還有乳癌篩檢車在現場替民眾服務，現場約有4百位從全台各地來的婦女與會。現場還有肚皮舞表演，還有粉紅絲帶圖騰排列、拼布與編織班等各樣活動。

乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，女人得到乳癌對家庭來說是很大的打擊，如果是母親、小孩還小更是麻煩，當初因為用藥限制導致癌症復發，如今健保在各方督促下，開放更多用藥可給付，尤其是三陰性型乳癌過去只有化療與電療可治療，如今篩檢擴大、用藥給付增加，盼民眾定期篩檢。

籲給癌友心理支持

國健署癌症防治組組長林莉茹強調，早期篩檢可以增加發現率，並降低晚期乳癌的比例，且若不幸遇到癌症，治療過程更要注意營養攝取與均衡飲食，有好體力才能更有效抗癌。她呼籲民眾，若得到癌症不要驚慌，早期發現就能早期治療，並定期接受療程。

「還是希望健保能放寬更多藥物給付！」國民黨立委陳菁徽笑說，在各方合作推動下，如今已有更多藥物跟上國際指引進而開放，另外篩檢的年齡也上下各擴張5歲，40到79歲的女性若符合資格者，呼籲要定期篩檢。另外她也建議政府要給癌友更多心理支持方案，因應辛苦的抗癌過程。

【更多精采內容，詳見

乳癌 篩檢 癌症防治

延伸閱讀

立委陳菁徽批光電板混濁墾丁海域 縣府：多次檢查無違規

影／核三陰陽海陳菁徽現場直擊：蓋光電板致大雨泥水入海 能見度剩2M

鳳山水庫光電板爆爭議 高市府：唯一行政程序在韓國瑜任內

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

相關新聞

餐服員躲冷藏倉庫抽菸還嗆「我有妨礙到你嗎」 台鐵開罰記申誡1次

台鐵新左營站疑似一名站務員，昨遭民眾發現躲在冷藏倉庫抽菸，該員被發現時還嗆說「你啥毀（什麼）啦，我有妨礙到你嗎」。對此，...

行李出現不明紙條別亂丟！ 地勤揭關鍵用途：可救回遺失物

不少旅客從國外返台時，打開行李箱會發現一張印滿英文的「神祕紙條」，卻因看不懂內容而順手丟掉。貌似普通的一張紙，其實可能是攸關自身權益的重要證明文件。

換季別只是將冷氣關機！台電曝正確保養「5步」：明年更省電

隨著東北季風南下，氣溫自今（19）日起明顯下滑，全台天氣轉為涼爽，夏季正式告一段落。許多家庭準備讓冷氣進入「休息模式」，但台電提醒，冷氣換季停用並非按下關機就結束，若未妥善清潔與保養，明年開機時恐出現霉味、耗電甚至影響效能。

搭機、潛水、登山也會痛！ 醫警示「氣壓性牙痛」千萬別輕忽

搭飛機、潛水或登山時若突然牙痛，可別以為只是牙齒敏感。牙醫師指出，這可能是「氣壓性牙痛」（Barodontalgia）導致的現象，當氣壓變化過大，牙齒內部氣體膨脹或收縮，會壓迫神經、引發疼痛。若牙齒本身已有蛀牙、牙髓炎或裂痕，更容易在旅途中發作。

常溫蛋、冷藏蛋差在哪？專家揭保存原則：表層保護膜是關鍵

超市貨架上，雞蛋有的放在冷藏櫃、有的擺在常溫區，讓不少人感到困惑。近日就有網友在Threads上詢問：「每次去全聯買蛋都有疑問，到底要選常溫還是冷藏？」貼文曝光後引發討論，不少人分享各自挑蛋與保存的習慣。

機車駕訓補助名額加碼 擴增至5萬2800名

交通部公路局持續推動機車駕訓補助計畫，經完整機車駕訓課程後取得駕照者，可獲1300元補助，名額從去年4.2萬名，今年增至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。