乳癌對家庭負擔重 速篩檢、早期治療

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「乳癌早發現能早治療，如今40到79歲女都可篩檢乳癌，盼民眾多利用！」乳癌病友協會19日舉行「點亮雙色 粉色絲帶」活動，邀請全台婦女參加活動，藍委陳菁徽、台北市副秘書長王玉芬等人也與會響應。協會理事長黃淑芳強調，乳癌對家庭影響很大，但如今藥物有放寬、刪減年齡擴大，盼民眾定期篩檢。

4百位各地婦女參與

活動現場有化妝品業者協助與會者化妝，還有提供芳療服務與各類商品，還有乳癌篩檢車在現場替民眾服務，現場約有4百位從全台各地來的婦女與會。現場還有肚皮舞表演，還有粉紅絲帶圖騰排列、拼布與編織班等各樣活動。

乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，女人得到乳癌對家庭來說是很大的打擊，如果是母親、小孩還小更是麻煩，當初因為用藥限制導致癌症復發，如今健保在各方督促下，開放更多用藥可給付，尤其是三陰性型乳癌過去只有化療與電療可治療，如今篩檢擴大、用藥給付增加，盼民眾定期篩檢。

籲給癌友心理支持

國健署癌症防治組組長林莉茹強調，早期篩檢可以增加發現率，並降低晚期乳癌的比例，且若不幸遇到癌症，治療過程更要注意營養攝取與均衡飲食，有好體力才能更有效抗癌。她呼籲民眾，若得到癌症不要驚慌，早期發現就能早期治療，並定期接受療程。

「還是希望健保能放寬更多藥物給付！」國民黨立委陳菁徽笑說，在各方合作推動下，如今已有更多藥物跟上國際指引進而開放，另外篩檢的年齡也上下各擴張5歲，40到79歲的女性若符合資格者，呼籲要定期篩檢。另外她也建議政府要給癌友更多心理支持方案，因應辛苦的抗癌過程。

