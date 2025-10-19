颱風風神共伴 馬太鞍溪橋便道不排除預警性封閉

快訊

中央社／ 台北19日電

台9線馬太鞍溪橋9月被沖斷，馬太鞍溪橋涵管便道日前完成。交通部公路局今天說，因颱風風神外圍環流及東北季風共伴效應，花蓮恐有強降雨，臨時便道不排除啟動預警性封閉措施。

中央氣象署表示，受到東北季風及颱風風神外圍環流影響，今天台灣東北部地區、基隆北海岸及大台北山區，有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率；桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島，有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。

交通部公路局東區養護工程分局發布新聞稿表示，為確保用路安全，花蓮工務段針對台9線231k+952馬太鞍溪橋臨時便道，啟動預警性防災應變機制，不排除視情況實施封閉管制措施。

預警封閉條件有4項，包括中央緊急應變協調中心指示辦理；依農業部林業及自然保育署通知達紅色警戒時啟動；監測涵管便道水位達行動值時；發生地震達5弱（含）以上時立即封閉。

東區養護工程分局花蓮工務段指出，目前花蓮地區已陸續出現降雨，工務段已派員加強巡查監測，並隨時掌握水位變化及邊坡穩定狀況。

另外，由於蘇花路廊南段已有短時強降雨發生，東區養護工程分局表示，南澳工務段已於上午8時成立緊急應變小組，並於蘇花路廊沿線進駐搶災機具及警戒人員，加強巡查與待命；後續若雨勢持續加劇，邊坡產生泥瀑情形，將不排除實施預警性封閉，以確保民眾通行安全。

馬太鞍溪 花蓮 東區

