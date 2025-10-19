常溫蛋、冷藏蛋差在哪？專家揭保存原則：表層保護膜是關鍵

超市貨架上，雞蛋有的放在冷藏櫃、有的擺在常溫區，讓不少人感到困惑。近日就有網友在Threads上詢問：「每次去全聯買蛋都有疑問，到底要選常溫還是冷藏？」貼文曝光後引發討論，不少人分享各自挑蛋與保存的習慣。

留言區意見分歧，「愛吃半熟就買冷藏蛋」、「常溫蛋比較好煎」、「冷藏蛋蛋味更濃」、「貴的不一定好吃還難剝殼」；還有人會看蛋盒編號避開籠飼蛋，堅持選放牧或動福蛋，更笑稱，「月初買非籠飼，月底吃土就挑最便宜的」。

根據農業部食農教育資訊平台說明，雞蛋可分為「洗選蛋」與「未洗選蛋」。洗選蛋經清洗、烘乾與分級後，外層的天然保護膜會被去除，為避免微生物污染，必須冷藏保存；未清洗的雞蛋仍保留保護膜，只要放在陰涼乾燥處即可短期保存。

不過，部分超市仍販售常溫洗選蛋。依《生鮮蛋品洗選作業指引》，只要販售環境維持在攝氏25度以下即可，但專家建議購買後仍應盡快冷藏，並避免將蛋放在冰箱門邊，以免溫度變化影響品質。

據《健康2.0》報導，營養師陳琇雯指出，冷藏與常溫雞蛋的營養價值相同，差別在於新鮮度，「冷藏蛋因全程冷鏈運輸，可延長保存約一個月；常溫蛋受氣候影響較易變質，特別是在台灣潮濕炎熱的氣候中，更應儘早冰存。」

她補充，帶殼水煮蛋若存放於10℃環境可放約兩週，冷藏於4℃則可更久；剝殼蛋因失去外層保護，建議4天內食用。民眾可依使用需求與保存條件選購，但無論買哪種蛋，「買回家就盡快冷藏」仍是最安全的做法。