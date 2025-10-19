快訊

習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席 提92共識與反台獨

T17、T18新壽拋新讓步 李四川曝1關鍵不可行…本周提備案

換季別只是將冷氣關機！台電曝正確保養「5步」：明年更省電

餐服員躲冷藏倉庫抽菸還嗆「我有妨礙到你嗎」 台鐵開罰記申誡1次

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
有民眾發現台鐵員工竟躲在冷藏倉庫偷抽菸。圖為台鐵示意圖，並非本文所提員工。聯合報系資料照
有民眾發現台鐵員工竟躲在冷藏倉庫偷抽菸。圖為台鐵示意圖，並非本文所提員工。聯合報系資料照

台鐵新左營站疑似一名站務員，昨遭民眾發現躲在冷藏倉庫抽菸，該員被發現時還嗆說「你啥毀（什麼）啦，我有妨礙到你嗎」。對此，台鐵公司表示，該員為餐旅服務人員，對此行為已做行政處分，核予申誡1次。

有民眾昨（18日）下午前往台鐵新左營站搭車，未料卻在月台聞到菸味，循著味道發現菸味是從冷藏倉庫竄出，推開門後竟發現一名疑似站務人員在裡面抽菸，該員被發現後急忙叫菸丟掉。諷刺的是，冷藏倉庫旁就貼著「公共場所禁菸」的圖示及告示。

民眾詢問該員「可以抽菸嗎」，並要求對方從冷藏倉庫出來，對方不僅把門關上，更嗆說「你啥毀（什麼）啦」、「我有妨礙到你嗎」。

依照「菸害防制法」規定，火車站及其周邊區域（包含月台）全面禁菸，違者可處2000元以上、10000元以下罰完。

對此，台鐵公司說明，有關旅客投訴新左營站內，有本公司員工違反禁煙規定，於站內禁煙區吸煙ㄧ事，經查證為本公司附業營運處車勤同仁，10月18日值乘422次下班（17:12後），違規在第一月台室內飲水區抽菸。

台鐵公司表示，本處除於每日勤教加強工作守則教育訓練，要求同仁嚴守工作紀律與規定，並將予以行政懲處，核予申誡1次；新左營站也會持續各項禁煙法令宣導及加強站區巡查工作，以杜絕類似情事再次發生。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

