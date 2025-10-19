從短暫旅行到長期停留 台灣也加入以簽證新政留住年輕旅人

根據外國媒體的統計調查，全世界最適合工作旅遊的城市包括首爾、柏林、巴塞隆納、阿姆斯特丹、雪梨、墨爾本等，台灣的城市雖未榜上有名，但民間調查卻也發現，越來越多來台外國人選長居台灣，而非多次來台。而為了吸引旅客長居，各國在疫情後也推出不少數位游牧簽證，讓遠端工作者與自由工作者，更能享受方便的簽證，可以在當地生活半年甚至多年，不受限觀光簽證期限。

事實上，不論是短期多次來來，或長期定居工作，都是1個國家、城市推廣觀光，促進在地經濟社區發展的作法之一。在疫情後，因為全球對觀光產業的認知角度改變，不再衝量而改衝質，且由於部分城市少子化趨勢影響，更需要有人流來帶動地方經濟，不少國家就從簽證措施下手，吸引外籍人士願意長期居留。全球第一個推出數位游牧簽證的國家是愛沙尼亞，

早在2020年8月就開辦，數位游牧簽證（Digital Nomad Visa,DNV），讓受雇者、企業經營者或是自由工作者，必須為外國企業工作、經營外國企業或是客戶位於國外（但不禁止在當地兼職），只要申請人近6個月每月收入達3504歐元（約新台幣12萬元）收入，取得DNV者即可到當地居住1年。

台灣人最愛去的日本也在去年3月開放數位游牧簽證申請，允許外國人在日本停留最長6個月，期間可繼續為海外公司或客戶工作，非常適合希望在東京、大阪、京都等城市展開遠端工作的專業人士，此簽證僅限來自與日本簽有租稅協定的49個免簽國家人士申請，包含台灣、韓國、美國、澳洲等，停留期間不可延長或續簽，且不得購買免稅商品，申請人須為海外企業的遠端工作者或自由接案者，年收入需達1千萬日圓（約新台幣210萬元）以上，並具備有效醫療保險。相當貼心的是，配偶與子女也能同行，共度半年的日式生活體驗。

紐西蘭移民局也自今年初放寬規定，凡持訪客簽證（Visitor Visa）或電子旅行授權（NZeTA）入境者，皆可在停留期間為海外雇主或海外客戶從事遠端工作，被視為紐西蘭版的「數位游牧」政策，讓外籍旅客在旅遊之餘，也能合法工作。不過，遠端工作對象必須限於國外企業或客戶，禁止為紐西蘭當地雇主工作、提供當地商品或服務，或進入紐西蘭企業實體職場。訪客簽證原可停留3至6個月，但因此政策上路，最多可延長至9個月，希望藉此吸引長期旅居且具消費力的遠端工作族群，為疫後旅遊與地方經濟注入新活力。

台灣也在數位游牧圈裡近期嶄露頭角，主因就在於生活便利、治安良好且交通四通八達，吸引愈來愈多遠端工作者將台灣視為亞洲據點。而為吸引數位游牧旅客來台，外交部也自今年起 推出「數位游牧簽證」（Digital Nomad Visa），讓外籍人士一邊工作、一邊體驗台灣的生活。目前此簽證僅開放給免簽證國家公民申請，最長可停留6個月，適合想以台灣為中樞、往返日本、韓國與東南亞的數位遊牧者。