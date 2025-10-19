換季別只是將冷氣關機！台電曝正確保養「5步」：明年更省電
隨著東北季風南下，氣溫自今（19）日起明顯下滑，全台天氣轉為涼爽，夏季正式告一段落。許多家庭準備讓冷氣進入「休息模式」，但台電提醒，冷氣換季停用並非按下關機就結束，若未妥善清潔與保養，明年開機時恐出現霉味、耗電甚至影響效能。
台電表示，冷氣在夏季長時間運轉，內部容易堆積灰塵與水氣，是黴菌滋生的溫床。建議在停用前進行5項保養步驟：
1.關閉冷氣總電源。
2.清潔面板及外部，包括外殼、出風口葉片等。
3.清洗冷氣內部框。
4.清洗濾網後陰乾。
5.重開機開啟送風，或運轉1-2小時，吹乾冷氣內部殘留濕氣。
台電也提醒，若發現冷氣內部灰塵厚重或出現霉斑，建議尋求專業技師協助清潔，避免自行拆卸導致故障。適當保養除了能預防異味與噪音，也有助提升能源效率與延長使用年限。
專家建議，民眾可趁天氣轉換期間為家電全面檢視與清理，讓冷氣「好收工、明年好開工」。在電價與節能意識高漲的時代，維護良好設備狀態，不僅能降低電費支出，也能確保使用安全。
