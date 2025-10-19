更年期飲食這樣吃 防骨鬆、緩解熱潮紅

女性更年期平均發生於停經前後約45至55歲之間，因為雌激素慢慢減少而產生的熱潮紅、盜汗、心悸、失眠、情緒不穩等症狀，可以用調整飲食、規律運動來改善。台灣更年期醫學會理事長賴宗炫表示，女性最終都會迎來更年期，如果不適症狀沒有受到良好照顧，可能影響健康與性命。

賴宗炫指出，以骨質疏鬆來說，當雌激素急遽減少，加速流失骨骼，初期通常沒有明顯症狀，常在跌倒後才發現骨折。而雌激素減少，也會導致血脂異常、腹部脂肪堆積和胰島素抗性增加。有些女性因荷爾蒙波動或下降，也會出現憂鬱、焦慮，這些身心改變都可利用「生活型態醫學」提供個人化的健康處方。

每個女性遇到的更年期狀況可能會不同，今年國際更年期醫學會（IMS）以「生活型態醫學在更年期健康中的角色」為主題，強調透過非藥物介入方式，協助全球女性以健康生活型態度過更年期。台灣更年期醫學會響應國際趨勢，呼籲國人重視自己和身邊更年期女性落實生活型態醫學的六大核心支柱。

根據國際最新實證研究顯示，「生活型態醫學」涵蓋健康飲食、規律運動、修復性睡眠（深度睡眠）、健康人際關係、心理健康及避免有害物質等六大支柱，能有效減輕更年期症狀、改善睡眠品質、提升心理健康、促進體重管理，並降低心血管疾病、代謝症候群及骨質疏鬆風險。

研究證實，地中海飲食可改善更年期女性的情緒與代謝指標，多吃蛋白質但避開紅肉及加工食品，多使用橄欖油，再加上大量蔬果、魚類及堅果等，腹部脂肪明顯減少。另外，每周150分鐘中等強度運動搭配阻力訓練，能維持骨密度並減輕熱潮紅症狀；充足睡眠則與認知功能及心血管健康密切相關。

在心理方面，良好的社會支持網絡不僅能緩解更年期不適，更可降低死亡率，凸顯人際關係對健康的重要性。賴宗炫建議，更年期婦女有空多找好朋友喝咖啡聊天敘舊，或相約運動踏青、享受健康美食，不僅有助身心放鬆，還能幫助度過更年期不適。