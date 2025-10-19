情緒易怒憂鬱反覆又常感身心倦怠 小心腦神經衰弱更影響心血管功能

現代人生活壓力大，精神及情緒常受到極端煎熬，此時除了身體疲倦及注意力下降外，情緒經常處在兩極化，可能有焦慮易怒及低落憂鬱轉換，甚至包括睡眠障礙及自律神經失調症狀混合出現，臨床上醫學為「腦神經衰弱」。睿鳴堂中醫診所院長吳宛容說，腦神經衰弱原因是長期壓力與精神負荷導致中樞神經系統功能紊亂，進而影響自律神經系統調節失衡，因此產生疾病等症狀。

腦神經衰弱為一種以精神與身體疲勞為主要表現的功能性障礙，現代醫學常視為與焦慮症、輕度憂鬱症、慢性疲勞症候群等重疊的心理生理綜合症，持續時間長，影響生理心理範圍極廣，也因為屬於綜合症後群，診斷方式除了症狀表現外，需要搭配疾病排除法及心理問卷評估表來綜合診斷，而腦神經衰弱同時將影響心理層面、情緒層面到消化系統、心血管系統都可能受到影響。

吳宛容說，中醫歸納這類疾病初中期主要分為肝氣鬱結、心脾兩虛，中後期分為心腎不交、腎精虧虛。肝氣鬱結主要描述心理層面造成的情志鬱滯、氣機不暢；心脾兩虛則是思慮過度間接導致脾失運化、氣血生化不足。心腎不交導致虛煩失眠、多夢易醒，容易加重氣血失衡及臟腑間氣血溝通能力，進而惡性循環。

一旦氣血內耗至臟腑深處，且持續一段時間後，腎精虧虛所造成的勞神傷腎、精氣不足也會陸續出現，除了典型腦神經衰弱症狀外，生殖功能及認知功能障礙也經常伴隨出現，中醫治療方向治則以補氣養血、寧心安神、調肝理氣為主。

吳宛容指出，臨床上經常使用頭皮針調節中樞神經造成的氣血失衡，甚至當深層氣血須調動時搭配艾草針上灸，及輕度放血療法來加強平補平瀉的瀉法療效，再透過藥物引導氣血來還原臟腑間氣血平衡。

此外，也可以利用醒腦安神穴位，幫助治療腦神經衰弱。首先是神門穴：屬手少陰心經原穴，具安神寧心，清火涼營，清心熱，調氣逆等功效，位於腕部腕掌橫紋上，尺側腕屈肌腱橈側凹陷處豌豆骨後方，適合每日睡前按壓15分鐘幫助緩和過度緊繃的氣血緩和神經，引導氣血內收可以順利進入深層睡眠。

百會穴則屬督脈，足太陽之會，穴在頭頂，為一身之宗，百神所會，具平肝熄風，安神，醒腦，開竅，明目，升提陽氣等功效，位於頭頂正中線前髮際後5寸處，約當兩耳尖直上頭頂中央，晨起按壓15分鐘幫助起床後跟著氣血從深層輸布至肌表及四肢頭部，可以有效喚醒腦部氣血活絡。四神聰穴則位於頭頂正中，百會穴前後左右各相去一寸處，共計四穴，搭配百會穴按壓可以加強療效。

吳宛容提醒，改善腦神經衰弱應從生活做起，其五大基準生活原則為，第一、養成規律作息習慣，固定起床與就寢時間，維持生理節律，第二、適度壓力管理，透過戶外活動及接觸大自然、深呼吸、正念療法等，找到適合自己的釋放壓力方式來打破負面情緒，第三、足夠且規律運動，建議每週3次溫和有氧運動加上軟性伸展運動，如快走、慢跑、瑜伽、養生功操等，有效的肌筋膜放鬆及氧氣交換率提升可以史神經安定及加強活力。

第四、減低電子產品刺激，睡前減少使用3C產品，避免藍光干擾睡眠，第五、適度互動式人際關係交流，適度人與人間的思考及情感交流連結有助情緒穩定，避免陷入自我負面情緒漩渦，結合五大生活準則搭配中藥針灸治療，以有效穩定氣血來改善腦神經衰弱症狀。