快訊

行李出現不明紙條別亂丟！ 地勤揭關鍵用途：可救回遺失物

職軍45歲退休可行？熱議「月退5.5萬＋股息生活」：先想好怎麼耍廢再退！

唾液越多牙齒自我修復力越強 牙醫師教你5招讓口水更容易分泌

聽新聞
0:00 / 0:00

情緒易怒憂鬱反覆又常感身心倦怠 小心腦神經衰弱更影響心血管功能

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
睿鳴堂中醫診所院長吳宛容說，現代人生活壓力大，情緒常處在兩極化，可能有焦慮易怒及低落憂鬱轉換，臨床上醫學稱為「腦神經衰弱」，此不僅影響心理層面、情緒層面，消化、心血管系統等都可能受到影響。示意圖。（圖／123RF）
睿鳴堂中醫診所院長吳宛容說，現代人生活壓力大，情緒常處在兩極化，可能有焦慮易怒及低落憂鬱轉換，臨床上醫學稱為「腦神經衰弱」，此不僅影響心理層面、情緒層面，消化、心血管系統等都可能受到影響。示意圖。（圖／123RF）

現代人生活壓力大，精神及情緒常受到極端煎熬，此時除了身體疲倦及注意力下降外，情緒經常處在兩極化，可能有焦慮易怒及低落憂鬱轉換，甚至包括睡眠障礙及自律神經失調症狀混合出現，臨床上醫學為「腦神經衰弱」。睿鳴堂中醫診所院長吳宛容說，腦神經衰弱原因是長期壓力與精神負荷導致中樞神經系統功能紊亂，進而影響自律神經系統調節失衡，因此產生疾病等症狀。

腦神經衰弱為一種以精神與身體疲勞為主要表現的功能性障礙，現代醫學常視為與焦慮症、輕度憂鬱症、慢性疲勞症候群等重疊的心理生理綜合症，持續時間長，影響生理心理範圍極廣，也因為屬於綜合症後群，診斷方式除了症狀表現外，需要搭配疾病排除法及心理問卷評估表來綜合診斷，而腦神經衰弱同時將影響心理層面、情緒層面到消化系統、心血管系統都可能受到影響。

吳宛容說，中醫歸納這類疾病初中期主要分為肝氣鬱結、心脾兩虛，中後期分為心腎不交、腎精虧虛。肝氣鬱結主要描述心理層面造成的情志鬱滯、氣機不暢；心脾兩虛則是思慮過度間接導致脾失運化、氣血生化不足。心腎不交導致虛煩失眠、多夢易醒，容易加重氣血失衡及臟腑間氣血溝通能力，進而惡性循環。

一旦氣血內耗至臟腑深處，且持續一段時間後，腎精虧虛所造成的勞神傷腎、精氣不足也會陸續出現，除了典型腦神經衰弱症狀外，生殖功能及認知功能障礙也經常伴隨出現，中醫治療方向治則以補氣養血、寧心安神、調肝理氣為主。

吳宛容指出，臨床上經常使用頭皮針調節中樞神經造成的氣血失衡，甚至當深層氣血須調動時搭配艾草針上灸，及輕度放血療法來加強平補平瀉的瀉法療效，再透過藥物引導氣血來還原臟腑間氣血平衡。

此外，也可以利用醒腦安神穴位，幫助治療腦神經衰弱。首先是神門穴：屬手少陰心經原穴，具安神寧心，清火涼營，清心熱，調氣逆等功效，位於腕部腕掌橫紋上，尺側腕屈肌腱橈側凹陷處豌豆骨後方，適合每日睡前按壓15分鐘幫助緩和過度緊繃的氣血緩和神經，引導氣血內收可以順利進入深層睡眠。

百會穴則屬督脈，足太陽之會，穴在頭頂，為一身之宗，百神所會，具平肝熄風，安神，醒腦，開竅，明目，升提陽氣等功效，位於頭頂正中線前髮際後5寸處，約當兩耳尖直上頭頂中央，晨起按壓15分鐘幫助起床後跟著氣血從深層輸布至肌表及四肢頭部，可以有效喚醒腦部氣血活絡。四神聰穴則位於頭頂正中，百會穴前後左右各相去一寸處，共計四穴，搭配百會穴按壓可以加強療效。

吳宛容提醒，改善腦神經衰弱應從生活做起，其五大基準生活原則為，第一、養成規律作息習慣，固定起床與就寢時間，維持生理節律，第二、適度壓力管理，透過戶外活動及接觸大自然、深呼吸、正念療法等，找到適合自己的釋放壓力方式來打破負面情緒，第三、足夠且規律運動，建議每週3次溫和有氧運動加上軟性伸展運動，如快走、慢跑、瑜伽、養生功操等，有效的肌筋膜放鬆及氧氣交換率提升可以史神經安定及加強活力。

第四、減低電子產品刺激，睡前減少使用3C產品，避免藍光干擾睡眠，第五、適度互動式人際關係交流，適度人與人間的思考及情感交流連結有助情緒穩定，避免陷入自我負面情緒漩渦，結合五大生活準則搭配中藥針灸治療，以有效穩定氣血來改善腦神經衰弱症狀。

情緒 壓力 伸展運動

延伸閱讀

新北「雙保PLUS健檢+」 115年加碼補助職災保險

新北推「雙保PLUS健檢+」 侯友宜：加碼補助農民災害保費

35歲男「三高失控」險截肢！靠吃菇逆轉 三個月狂甩10公斤

梨子助穩定血糖、有益心血管功能 不過這些人需要適量攝取

相關新聞

行李出現不明紙條別亂丟！ 地勤揭關鍵用途：可救回遺失物

不少旅客從國外返台時，打開行李箱會發現一張印滿英文的「神祕紙條」，卻因看不懂內容而順手丟掉。貌似普通的一張紙，其實可能是攸關自身權益的重要證明文件。

換季別只是將冷氣關機！台電曝正確保養「5步」：明年更省電

隨著東北季風南下，氣溫自今（19）日起明顯下滑，全台天氣轉為涼爽，夏季正式告一段落。許多家庭準備讓冷氣進入「休息模式」，但台電提醒，冷氣換季停用並非按下關機就結束，若未妥善清潔與保養，明年開機時恐出現霉味、耗電甚至影響效能。

大降價 台灣中油明日起汽、柴油各調降0.5元及0.8元

台灣中油公司自明（20）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.5元及0.8元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.5元、9...

情緒易怒憂鬱反覆又常感身心倦怠 小心腦神經衰弱更影響心血管功能

現代人生活壓力大，精神及情緒常受到極端煎熬，此時除了身體疲倦及注意力下降外，情緒經常處在兩極化，可能有焦慮易怒及低落憂鬱...

東北季風與颱風共伴效應 新北郊區預測有7-10級陣風

今日起至下周二受東北季風及風神颱風外圍水氣影響，新北市為陰陣雨天氣，並有豪雨或以上降雨量可能，尤其北海岸、至山區發生風險...

讀饗時光EP157｜吃到飽心理戰 漢來美食為什麼不怕客人吃？

漢來美食的島語自助餐，日前從台北開回大本營高雄，再度掀起了一陣話題。為什麼吃到飽在台灣歷久不衰？餐飲集團開吃到飽餐廳一定穩賺不賠嗎？ 漢來美食西餐品牌總經理劉子銘，以及行銷企劃部副總吳若寧，從經營者的角度解密吃到飽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。