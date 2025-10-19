光復節連假機位需求 澎縣府協調增開北高6航班

澎湖縣政府因應光復節連假機位需求，協調各航空公司增開6航班的加班機，其中，經彙整澎湖鄉親機位需求，約有470人登記，22日起將陸續通知民眾開票，以利連假往返台澎。

澎湖縣政府表示，光復節自24日起26日有3天連假，民航局規劃23日至27日為航空疏運期，共計5天，台灣澎湖各航線提供有454架次3萬3428個座位數。

澎湖縣政府為協助民眾往返台灣、澎湖，除請民航局協調各航空加開光復節連假加班機外，並經彙整鄉親機位需求，約有470人登記，縣府協調增開加班機6航班，提供有840座位數，其中台北航線26日加開2班，23日、27日各加1班，高雄航線23日和26日各1班。

縣府旅遊處表示，光復節連假受理登人數約470人，其中以台北航線往返逾200人最多，其次是高雄和台中航線分別有逾100人和50人，22日起陸續通知民眾開票，可望紓緩人潮，逾期未開票之空位，將直接開放民眾訂位。