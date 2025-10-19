行李出現不明紙條別亂丟！ 地勤揭關鍵用途：可救回遺失物
不少旅客從國外返台時，打開行李箱會發現一張印滿英文的「神祕紙條」，卻因看不懂內容而順手丟掉。貌似普通的一張紙，其實可能是攸關自身權益的重要證明文件。
經常分享航空大小事的地勤人員「克米&莉雅 x Fun飛之旅」近日提到，不少旅客返國時打開行李，會發現一張印滿英文的白紙卻看不懂內容，這其實是美國運輸安全局（TSA）或各國海關單位留下的「檢查通知」。當行李在安檢掃描過程中被判定有可疑物品時，海關可依法開箱檢查，檢查完畢後便會放入這張紙條。
她進一步說明，這份文件相當於一張「官方紀錄」，若旅客日後發現行李內物品短少、損壞或懷疑遭竊，可依紙上資訊查明是哪個單位進行檢查、何時開箱及聯絡窗口。若文件被丟棄，未來一旦要追查或提出申訴，將失去最重要的證據來源。
她也提醒，旅客返國取回行李後，應先留意是否夾有這張通知單，建議拍照存檔留證，以免遺失。若發現內容物有異常，應依通知上標示的單位與方式聯繫處理。呼籲民眾，出國除了打包行李，更要懂得保護行李，「紙條看似不起眼，卻是維護權益的重要關鍵。」
