科技與古蹟相遇 XR沉浸式劇場「之間」移師南美館

前身為日治時期原台南警察署的台南美術館，將推出結合前衛視覺藝術與XR/AI劇場的實驗計畫「未來身體‧夢境之間」，讓大眾看到視覺藝術與場館對話的可能性。

根據南美館發布的新聞資料，南美館將部分展間打造為可觀賞演出的黑盒子空間，呈現河床劇團「之間」的XR/AI混合實境劇場演出。另外，南美館也邀請12名藝術家參與「In Between」藝術展覽，展示視覺藝術與科技結合的多元可能。

這次南美館與河床劇團合作，推出入圍威尼斯影展沉浸式競賽單元的「之間」作品。「之間」是一場結合現場表演者與虛擬實境打造的混合式劇場，觀眾將沉浸於一個超現實的數位幻境裡，探索生命與死亡、現實與虛構之間那些模糊的界線。

2025年春夏，「之間」分別於國家兩廳院實驗劇場及台中國家歌劇院演出近130場，並入圍今年威尼斯影展沉浸式競賽單元，在沉浸式島進行為期逾10天的國際首演，三地演出場場爆滿、一票難求。這次移師南美館，也將讓南部觀眾體驗「當代版觀落陰」的動人情感。

南美館表示，「之間」在南美館1館展覽室H的演出，從12月開始每周五、六、日推出。由於演出需透過虛擬實境設備體驗，單場僅能容納8位觀眾，因此南美館每單日規劃6個場次，共計66場，希望可以滿足所有藝文愛好者的觀賞需求。

這次計畫中的視覺藝術展覽「In Between」探討創作的多樣性，涵蓋藝術、戲劇和科技之間的交會。作為XR體驗計畫「之間」的姊妹篇，展覽一方面揭示此計畫的幕後發展歷程，另一方面串聯其他藝術家的既有作品，從藝術或其他視角延伸對身份、道德與進步的討論。

「未來身體‧夢境之間」前衛視覺藝術與XR/AI劇場實驗計畫「之間」將從12月5日起推出，地點在台南市美術館1館展覽室H；視覺藝術展覽「In Between」則在台南市美術館1館展覽室G。