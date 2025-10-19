不只來旅遊！台北5大誘因成外籍人士長住首選 6成6停留逾1年

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市在交通、住宿、語言及多元文化等方面的成熟發展，成為外籍旅客來台最具吸引力與停留時間最長的城市。圖／台灣觀光創新協會提供
去年約有785萬來台國際旅客，其中666.7萬人次、占84.85％造訪台北市，台灣觀光創新協會今公布「外籍人士移居城市調查」，結果顯示工作、觀光、留學為外籍人士來台3大主因，其中逾6成6停留時間長達1年以上，顯示台灣從短期旅遊地轉型為長期定居首選，其中台北市因交通便利、就業機會等5大因素，榮登外籍人士最適合居住的城市。

根據交通部觀光署公布「113年來台旅客消費及動向調查報告」，113年國際來台旅客約785萬7686人次，其中有約666.7萬人次、占84.85%造訪台北市；新北市有472.8萬、占60.17％居次、台中市141.1萬人次、占17.96％排名第三。

台灣觀光創新協會今公布趨勢民調執行的「外籍人士宜居城市調查」，結果顯示，工作（42％）、觀光（35.8%）、留學（16.4%）為外籍人士來台3大主因，其中逾6成6停留時間達一年以上，顯示台灣正從短期旅遊地轉型為長期定居首選。

根據調查指出，受訪外籍人士在選擇縣市時最重視的因素依序為就業機會（59.5%）、交通便利（54.9%）、教育資源（41%）、環境景色（37%）、觀光與文化資源（32.9%），顯示交通與就業是關鍵，外籍人士重視「生活便利性」及「發展潛力」的程度，遠高於觀光休閒娛樂項目，凸顯台灣城市生活的實用與效率特質。

其中，台北市以96%榮登外籍人士最適合居住的城市，其次為桃園市65.3%與新北市63.6%。而北市居冠原因包含交通便利（81.4%）、就業機會（67.4%）、文化多樣性（45.3%）、教育資源（26.2%）、語言服務（22.1%）。

此外，該調查也顯示，外籍人士普遍對台北交通、公共設施、醫療、教育與社會氛圍給予高度肯定，「滿意」與「非常滿意」比例均超過9成。日本籍千葉小姐受訪時表示，在台北生活很方便，地鐵、外送、醫療都很完善；越南籍受訪者鄧垂玲認為，台灣城市乾淨、安全且人情味濃，是亞洲少數能兼顧「國際化」與「溫度感」的生活環境。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽指出，根據外國來台人次統計顯示，台北市不僅是外籍旅客來台的首選，更是最常停留的城市，台北市在交通、住宿、語言及多元文化等方面的成熟發展，因此成為外籍旅客來台最具吸引力與停留時間最長的城市，也反映台北在國際觀光的高度競爭力。

李奇嶽說，台灣已成亞洲重要的國際交流據點。未來若能進一步強化語言服務、推動跨文化交流、擴充國際教育資源，有助於台北市穩固「亞洲最宜居城市」地位。台北市是外籍人士來台觀光與生活的第一首選，台北市要更努力地打造便利、多元、友善的生活環境，不斷提升外籍人士在台北的生活滿意度，也能強化台北在全球城市競爭中的影響力。

由趨勢民調執行的「外籍人士宜居城市調查」，問卷調查期間於114年9月16日至10月2日期間進行，共回收519份來自中國大陸、日本、越南、印尼、泰國、香港及韓國外籍人士的有效問卷。

台灣城市乾淨、安全且人情味濃，是亞洲少數能兼顧「國際化」與「溫度感」的生活環境。圖／台灣觀光創新協會提供
台北市以96%榮登外籍人士最適合居住的城市，其次為桃園市65.3% 與新北市63.6%。圖／台灣觀光創新協會提供
外籍人士普遍對台北交通、公共設施、醫療、教育與社會氛圍給予高度肯定，「滿意」與「非常滿意」比例均超過9成。圖／台灣觀光創新協會提供
