金門小三通受風力影響 金廈航班下午雙向停航

中央社／ 金門19日電

金門縣港務處今天表示，因受海上風力影響及海象不佳，金門至泉州小三通航班自上午9時50分停航，金門往返廈門小三通航班則自下午2時30分後雙向停航。

中央氣象署說明，東北風明顯偏強，金門局部地區今天至明天有出現平均風6級以上或陣風8級以上機率，另外，今天起至週二受第24號颱風「風神」外圍環流及東北季風雙重影響，台灣海峽及其沿岸易出現10至11級強陣風。

金門縣港務處上午透過臉書（Facebook）表示，因海上風力影響，八方客輪上午8時30分自泉州至金門航班停航，金門至泉州航班於上午9時50分停航。在金門往返廈門部分，因受金廈海域海象不佳影響，自下午2時30分航班結束後雙向停航。

港務處提醒，旅客應在搭船前，預先向船公司確認航班，若有疑問可洽詢金門縣港務處「082-324280」。

