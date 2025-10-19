快訊

MLB／大谷領軍道奇破解1/4世紀魔咒 貝茲更要挑戰罕見紀錄

不只來旅遊！台北5大誘因成外籍人士長住首選 6成6停留逾1年

助延緩老化、降心血管風險 南瓜籽具6大健康功效仍不宜過量

聽新聞
0:00 / 0:00

天氣換季了！北東雨連下一周 颱風共伴效應明後天最明顯

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來一周受東北季風，加上風神颱風外圍環流及低壓帶影響，都是容易下雨天氣。本報資料照片
未來一周受東北季風，加上風神颱風外圍環流及低壓帶影響，都是容易下雨天氣。本報資料照片

中央氣象署預報員張承傳上午指出，未來一周受東北季風，加上風神颱風外圍環流及低壓帶影響，都是容易下雨天氣。今天桃園、大台北地區、東半部及恆春有明顯雨勢，大台北及宜蘭更有強降雨出現。明、後天是東北季風及颱風共伴效應影響最明顯的時候，雨區擴大且加劇。

正式換季了嗎？張承傳說，未來慢慢進入秋冬天氣型態，北邊系統會一波波接近、南下，這波東北季風影響到周六，下周日可能又有另一波東北季風南下。

張承傳指出，今天上午8時風神颱風在呂宋島南端陸地，距離鵝鑾鼻南方850公里，未來朝西北方向，明後兩天慢進入東西沙島海面，明後兩天離台灣比較近，周三再轉西南方向朝越南移動。

張承傳指出，受東北季風及颱風外圍環流影響，今天各地雲量偏多，目前桃園、大台北地區、東半部及恆春有明顯降雨，中南部也有零星降雨，大台北及宜蘭雨勢持續且有強降雨出現，花蓮、台東及恆春半島降雨也持續降雨。

張承傳表示，今天到周六都受東北季風影響，其中，今天到周二加上風神颱風外圍環流影響，明、後天颱風帶來的東南風及東北季風可能在東北部及東部外海產生滯留鋒面，海面上的強降雨將順著風向移入到宜花、北海岸地區及大台北山區，明後天是共伴效應帶來降雨最明顯的時候。

張承傳說，風神颱風周三往越南遠離減弱，但周三至周六台灣東方海面仍是大低壓帶，有水氣與東北風輻合，屆時迎風面仍有大雨或豪雨。

降雨趨勢方面，張承傳表示，今天新竹以北、東半部及恆春有局部大雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部豪雨；中南部雲量偏多，南部也有局部短暫陣雨，中部午後則有零星短暫陣雨。

張承傳指出，明、後天降雨最多，且雨區擴大，北部及東半部都有大雨出現，桃園以北、宜蘭、花蓮地區及竹苗山區有局部豪雨，基隆北海岸、大台北地區及宜蘭有豪雨等級以上降雨；中南部降雨也增加，山區也有局部大雨。

周三至周四颱風遠離，水氣少一些，張承傳表示，但受低壓帶影響，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部大雨或豪雨機率，北部山區及花蓮山區也有大雨，中南部降雨減少，山區仍有局部短暫陣雨。周五、周六水氣又增多，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜蘭及北部山區有大雨或豪雨，花東也有局部大雨，中南部山區為局部短暫陣雨，中南部平地有零星降雨。

溫度方面，張承傳指出，今天中南部高溫仍有32至35度，北部及東半部降溫明顯，高溫25至28度，低溫23至24度，明天到周六北部及東半部整天偏涼，中南部早晚亦涼。

此外，張承傳提醒，東北季風及颱風外圍環流影響，各地風力都偏強，今、明天台南以北、台東、恆春及各離島有平均風力6級、陣風8級，澎湖及馬祖更有陣風10級機率。

未來一周降雨預測。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨預測。圖／中央氣象署提供
未來一周氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供

颱風 東北季風 宜蘭

延伸閱讀

雨要下一周！明晚起到後天更大 他點名這些地區要注意

風神東北季風共伴…北市2區啟動防災 士林測得驚人雨量

風神颱風共伴效應今起影響防致災雨 吳德榮：逐日降溫北台明20度

天氣轉涼！颱風與東北季風共伴 下周「3地區」防豪雨等級以上降雨

相關新聞

行李出現不明紙條別亂丟！ 地勤揭關鍵用途：可救回遺失物

不少旅客從國外返台時，打開行李箱會發現一張印滿英文的「神祕紙條」，卻因看不懂內容而順手丟掉。貌似普通的一張紙，其實可能是攸關自身權益的重要證明文件。

Dyson V16 Piston Animal吸塵器開箱！雙錐吸頭抗纏結 實測全屋清潔、懶人集塵便捷

Dyson日前全新推出的PencilVac Fluffycones「鉛筆吸塵器」纖細登場讓人驚豔外，還有一款以大坪數、全屋深度清潔為主的旗艦款無纏結吸塵器Dyson V16 Piston Animal！聯合新聞網《科技玩家》這次開箱Dyson V16 Piston Animal強勁雙錐吸塵器，其雙錐無纏結吸頭可以根據地板材質進行智慧調整吸力和滾刷轉速，相當方便。

天氣換季了！北東雨連下一周 颱風共伴效應明後天最明顯

中央氣象署預報員張承傳上午指出，未來一周受東北季風，加上風神颱風外圍環流及低壓帶影響，都是容易下雨天氣。今天桃園、大台北...

雨要下一周！明晚起到後天更大 他點名這些地區要注意

下雨變天了。昨晚起東北季風增強，迎風面北東降雨漸增，天氣轉涼，加上受風神颱風外圍環流影響，中央氣象署上午針對北北基宜及花...

颱風「風神」靠近 陸氣象台：將給台灣帶來強風暴雨

大陸中央氣象台19日6時發布颱風藍色預警（類似台灣輕颱等級），今年第24號颱風「風神」18日傍晚在菲律賓呂宋島東南沿海登...

雨勢升級雨區擴大！6縣市豪大雨特報 下到晚上

中央氣象署上午8時35分針對6縣市發布豪雨特報，恐一路下到晚上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。