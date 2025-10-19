雨要下一周！明晚起到後天更大 他點名這些地區要注意

下雨變天了。昨晚起東北季風增強，迎風面北東降雨漸增，天氣轉涼，加上受風神颱風外圍環流影響，中央氣象署上午針對北北基宜及花東6縣市發布豪大雨特報，恐一路下到晚上。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，颱風外圍水氣正在逐漸進來，目前來到台灣的風向比較偏東風，跟北方大陸高壓前緣比較明顯的東北季風交會在台灣北方海面到東海一帶。颱風範圍不大，中心通過呂宋島中部，環流僅涵蓋菲律賓群島，但北側外圍環流跟太平洋高壓外圍的東風配合，水氣看起來相當多，接近台灣後又因為地形的影響而逐漸堆積，形成明顯的對流系統，雷達上可看到蠻強降雨回波，甚至有閃電訊號出現。

雨要下一周了，吳聖宇指出，今天到明天白天主要還是受到颱風外圍水氣移入的影響，今天白天比較偏東風，晚間之後到明天白天逐漸轉東南風，北部、東半部、恆春半島降雨就已經會很明顯，局部地區有大雨甚至到豪雨的累積雨量，預報資料看起來在大台北南側山區、宜蘭山區以及北花蓮山區一帶雨量可能最多。

明晚起到後天(21日)，北方東北季風進一步增強，鋒面會往東往南移動，經過台灣上空，並且在台灣東北部海面有低壓波動發展的趨勢，北部、東北部的降雨會更為明顯，包括桃園以北到大台北、竹苗山區、基隆北海岸、宜蘭、北花蓮一帶有豪雨甚至局部大豪雨發生機會，南花蓮到台東也可能有局部大雨或豪雨機會，將會是降雨很大一段時間。

吳聖宇指出，到了周三，低壓波動及鋒面系統來到台灣東部海域，東北季風甚強，水氣仍然很多，北部、東半部持續有局部豪雨發生機會，大台北、基隆北海岸、宜蘭、北花蓮一帶仍然會是雨量最多的區域，降雨高峰已過，不過雨量仍然不小。

吳聖宇表示，周四低壓波動及鋒面系統在台灣東部海域逐漸消失，台灣附近完全轉變為東北季風影響，並且可能要延續到28日東北季風都很明顯，水氣較多的情況則預估會延續到周日(26日)，23-26日在迎風面的北部、東半部仍然持續是陰雨的天氣，基隆北海岸、東北角、大台北山區、宜蘭、北花蓮一帶仍有機會出現局部大雨。

吳聖宇說，27-28日東北季風仍強，但水氣有減少趨勢，轉而是北方較乾的空氣南下，迎風面地區仍有局部短暫陣雨，不過降雨的範圍跟雨量都有大幅縮減的機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。