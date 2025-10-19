颱風「風神」靠近 陸氣象台：將給台灣帶來強風暴雨
大陸中央氣象台19日6時發布颱風藍色預警（類似台灣輕颱等級），今年第24號颱風「風神」18日傍晚在菲律賓呂宋島東南沿海登陸，19日5時中心位於菲律賓呂宋島上。未來三天，受「風神」及外圍環流影響，台灣東部、福建南部、廣東沿海、海南島及南海北部海域將有較強風雨天氣。
大陸中央氣象台指出，「風神」中心附近最大風力有8級（20米/秒），中心最低氣壓為995百帕，七級風圈半徑150-180公里。
大陸中央氣象台表示，受到冷空氣和「風神」的共同影響，多地將有大風、大雨：19日8時至20日8時，東海西部、浙江沿海、台灣海峽、台灣西部沿海、福建沿海、廣東東部沿海和南海東北部部分海域風力有9-10級，陣風11-12級。
降水部分，19日8時至20日8時，台灣中北部有大到暴雨，其中，台灣東北部的部分地區有大暴雨（100-150毫米）。
隨著冷空氣南下，將影響大陸中東部大部地區，氣溫持續偏低；同時最低氣溫也一路下滑，多地將將迎接斷崖式降溫，跌破0℃，長春、瀋陽、呼和浩特等地，未來幾天最低氣溫將維持在0℃及以下水平。合肥、南京、長沙等地的最高氣溫普遍將下降到15℃左右。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言