颱風「風神」靠近 陸氣象台：將給台灣帶來強風暴雨

台灣高鐵推「寧靜車廂」，卻造成帶小孩乘車的家長莫大壓力。寧靜車廂在「歐洲鐵道天堂」瑞士行之有年，由頭等艙承擔「付費享靜」；日本鐵道會另設「工作車廂」、「親子車廂」，甚至還有「超寧靜車廂」，連列車廣播都省略，那一種適合台灣？

2025-10-19 08:00