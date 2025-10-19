快訊

共伴效應今起下雨降溫！氣象粉專：正式換季了

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今日起至周二，受風神颱風外圍環流及東北季風雙重影響，台灣各地降雨機率增加，迎風面易有大雨或豪雨發生，降溫轉涼。本報資料照片
昨晚起東北季風增強，迎風面北東降雨漸增，天氣轉涼。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，正式換季。

「林老師氣象站」指出，風神颱風受環境駛流場導引影響，向西北前進，預計從菲島中部陸地穿越後，進入到南海的機率最高，對台灣直接影響機會明顯降低。但今日起至周二，受其外圍環流及東北季風雙重影響，台灣各地降雨機率增加，尤其是迎風面易有大雨或豪雨發生，沿海風浪也會開始明顯增大，跟前兩周天氣型態，渾然迥異。

「林老師氣象站」指出，明日開始，再受東北季風增強影響，迎風面不但水氣增多，降雨機會增大；局部地區的降溫也會相當有感。台灣北部、東北部及東半部氣溫逐漸轉涼，中南部早晚亦涼；預測桃園以北、東北部及東半部地區高溫在攝氏26至30度，新竹以南地區的高溫則介於攝氏30至34度之間，離外島的澎金馬地區高溫攝氏28至32度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

