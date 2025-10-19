快訊

風神颱風共伴效應今起影響防致災雨 吳德榮：逐日降溫北台明20度

鄭麗文時代 多頭馬車或集體領導？「非典型」主席如何帶領國民黨重返執政

聽新聞
0:00 / 0:00

風神颱風共伴效應今起影響防致災雨 吳德榮：逐日降溫北台明20度

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今日至周三受風神外圍環流與東北季風共伴效應影響，北、東明顯降雨。本報資料照片
今日至周三受風神外圍環流與東北季風共伴效應影響，北、東明顯降雨。本報資料照片

下雨變天，且降溫了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日至周三受到「秋颱效應」(風神外圍環流與東北季風共伴效應)影響，北、東明顯降雨，需防「大量降雨」致災，其中以北部山區及東北部機率最高，其次為北部平地，花蓮、台東亦應注意；中南部則受中央山脈屏障影響較小，明日、周二亦有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，今日至周三北台高溫因雲多降雨、降幅較大，冷空氣不算強，氣溫逐日緩降(降幅約3度)；明(20日)起北台明顯轉涼，最低溫約能降至20度左右。

今日各地區氣溫為：北部22至30度、中部23至35度、南部23至36度及東部22至32度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周四至周六(23至25日)風神減弱遠離，台灣受東北季風影響，水氣仍多，迎風面有明顯降雨，北部山區及東北部仍需注意局部豪雨發生的機率；北台持續偏涼。

最新(19日2時)氣象署路徑潛勢預測圖，吳德榮說，輕颱風神下午進入南海，朝西北前進，在海南島東方海面，逐漸轉向西南，路徑不確定範圍(紅框)分布在其兩側。最新(18日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，明(20)日8時風神已進入南海，台灣仍受秋颱效應(風神外圍環流與東北季風共伴效應)形成的雨帶影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮說，輕颱風神下午進入南海，朝西北前進，在海南島東方海面，逐漸轉向西南，路徑不確定範圍(紅框)分布在其兩側（左）。最新(18日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬（右）顯示，明(20)日8時風神已進入南海，台灣仍受秋颱效應形成的雨帶影響。(圖擷自tropical tidbits)擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，輕颱風神下午進入南海，朝西北前進，在海南島東方海面，逐漸轉向西南，路徑不確定範圍(紅框)分布在其兩側（左）。最新(18日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬（右）顯示，明(20)日8時風神已進入南海，台灣仍受秋颱效應形成的雨帶影響。(圖擷自tropical tidbits)擷取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 東北季風 共伴效應 天氣動態

延伸閱讀

秋老虎發威今飆38度 吳德榮：明晚變天 周日秋颱效應北東大量降雨潛勢

秋老虎發威 吳德榮：周末秋颱共伴威脅 北東恐致災雨勢

酷熱飆37度高溫 吳德榮：這時起恐秋颱與東北季風共伴效應威脅

今晴朗飆38度極端高溫 吳德榮：冷空氣這天南下 但有熱帶擾動添變數

相關新聞

雙風「共伴效應」 北花蓮嚴防超大豪雨 明起恐連下3天

隨著東北季風增強，中央氣象署表示，不僅北部、東北部將迅速轉為濕涼有感的氣候，更需嚴防菲律賓東方海面的風神颱風，雖然不會直...

菸盒不合規 加熱菸最高罰500萬

衛生福利部核准加熱菸在台上市，十七日首家菸商的八款菸草柱產品於連鎖超商上架，但上架不到廿四小時，因菸盒「未標示尼古丁含量...

首屆「健康永續ESG獎」頒獎／醫院分享永續經驗 救人也要救地球

「二○二五健康永續ＥＳＧ獎」昨天頒獎典禮，這是全台第一個表彰健康醫療ＥＳＧ作為的獎項，全台廿八家醫學中心、區域醫院共襄盛...

永續特別獎／部北醫院準時下班率8成 台大醫院留人先留心

全台多家醫院因護理人力荒，被迫關床，第一個凸顯醫院永續的評選獎項「二○二五健康永續ＥＳＧ獎」 ，其中「永續特別獎」頒給部...

永續低碳市集推蔬食 減環境負擔

「二○二五健康永續ＥＳＧ獎」昨天頒獎，「健康行動Ｘ永續未來，低碳生活市集」也同步舉行，吸引上千人次參與，來自全台的十五個...

跟進健保署 疾管署擬開公衛師職缺

「公共衛生師法」上路五年，公衛師職涯發展仍舊受限，至今僅衛福部健保署開出兩個職缺，考取公衛師者根本難以進入公職，疾管署長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。