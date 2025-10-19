風神颱風共伴效應今起影響防致災雨 吳德榮：逐日降溫北台明20度

下雨變天，且降溫了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日至周三受到「秋颱效應」(風神外圍環流與東北季風共伴效應)影響，北、東明顯降雨，需防「大量降雨」致災，其中以北部山區及東北部機率最高，其次為北部平地，花蓮、台東亦應注意；中南部則受中央山脈屏障影響較小，明日、周二亦有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，今日至周三北台高溫因雲多降雨、降幅較大，冷空氣不算強，氣溫逐日緩降(降幅約3度)；明(20日)起北台明顯轉涼，最低溫約能降至20度左右。

今日各地區氣溫為：北部22至30度、中部23至35度、南部23至36度及東部22至32度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周四至周六(23至25日)風神減弱遠離，台灣受東北季風影響，水氣仍多，迎風面有明顯降雨，北部山區及東北部仍需注意局部豪雨發生的機率；北台持續偏涼。

最新(19日2時)氣象署路徑潛勢預測圖，吳德榮說，輕颱風神下午進入南海，朝西北前進，在海南島東方海面，逐漸轉向西南，路徑不確定範圍(紅框)分布在其兩側。最新(18日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，明(20)日8時風神已進入南海，台灣仍受秋颱效應(風神外圍環流與東北季風共伴效應)形成的雨帶影響。