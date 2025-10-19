聽新聞
食品監管量能不足 公衛師籲推「食安簽證」

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

極端氣候增加食安事件的發生率，國內推行公共衛生師多年，但職缺有限，台北市公衛師公會理事蔡秉兼建議政府，建立「食安簽證制度」，由公衛師等專業人員協助食安監督，降低食安風險，行政院政委陳時中指出，不反對推動食安簽證制度，但推行後仍發生食安事件，簽證人的責任歸屬等都需釐清。

全台約有四十七萬家食品業者、十六萬家餐飲業者，但目前僅有約七百名稽查人員監督食安，等於平均每人要稽查近千家業者，監督量能明顯不足。

蔡秉兼表示，從寶林茶室到黑心大腸事件，暴露現行食安管理的漏洞，「食品安全衛生管理法」雖設計三級把關制度，包含業者自主管理、第三方驗證、政府稽查，但在現行餐飲業大缺工的情況下，自主管理往往流於形式，而第三方驗證與分級標章，業者的參與率不到百分之六。

二○二○年，台灣通過公共衛生師法，明確賦予公衛師規畫、推動與評估食品安全管理的職能。另外，全台已有超過二六○○名食品技師具國家證照，卻未被納入制度性管理體系。蔡秉兼建議推動「食安簽證制度」，讓公衛師與食品技師確認業者衛生管理計畫與作業流程，以防堵風險。

陳時中說，不反對推動「食安簽證制度」，但現階段會面臨兩大挑戰，一是「人才培育不足」，目前多數公衛師與食品專業實務仍有落差；二是「責任歸屬不明確」，若推行食安簽證制度後，仍發生食安問題，責任歸屬需釐清，而簽證制度可作為長期研議方向。

衛福部食藥署食品組長許朝凱說，目前食品安全衛生管理法並無「簽證制度」，僅於「食品業者專門職業或技術證照人員設置及管理辦法」中提及，具執業執照並實際從業者僅卅四人，顯示人力嚴重不足，簽證制度值得研議，但需審慎規畫。

