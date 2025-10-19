跟進健保署 疾管署擬開公衛師職缺

「公共衛生師法」上路五年，公衛師職涯發展仍舊受限，至今僅衛福部健保署開出兩個職缺，考取公衛師者根本難以進入公職，疾管署長羅一鈞昨表示，將比照健保署開出公衛師職缺，職缺數尚未規畫，但會先以約聘雇方式聘任。台大全球衛生中心主任詹長權批評，政府遲遲不開缺，顯示沒有從新冠疫情中學到任何教訓。

據考選部統計近五年第二次高考專技人員統計，公衛師法上路隔年，也正逢新冠疫情期間，二○二一年報考人數多達一五二三人，錄取率僅百分之九點三二，公衛師前途被一路看好，但隨著政府並未開出相對應的職缺，報考人數不斷下降，到了今年報考人數僅三五六人，錄取率達百分之卅二。

詹長權表示，ＳＡＲＳ之後，政府積極檢討防疫作為，時任疾管局修改組織法，推動防疫醫師制度，培訓醫師成為疫情調查專業人才，助掌握疫情，同時調查傳染途徑及來源，也讓台灣面對新冠疫情時能守住邊境。

詹長權說，面對新冠疫情台灣表現亮眼，但社區的防疫能力明顯不足，而公衛師的角色就是要彌補此處的空白，但很明顯政府並未在百年大疫之後積極檢討，僅健保署開出公衛師職缺，疾管署還只是在研議聘僱公衛師，令人不解，疾管署若有意開缺，至少開二位數以上的職缺，讓公衛師深入疾管署各分區及各地衛生局。

羅一鈞表示，已在研議如何將公衛師納入疾管署體系，若直接聘用考取高普考資格的公衛師，因不具醫事人員資格，而難以被聘用。因此將比照健保署做法，依專技人員轉任公務人員條例施行細則規定任用，初期先以約聘雇方式開缺，並註明「具公衛師資格者優先」，若未來有公職公衛師考試，就可依公職人員資格直接分發任用。

羅一鈞強調，進入後疫情時代，公衛師的角色相當重要，公衛師具備生物統計、社區行為、衛生行政管理等跨域優勢，如今全球都因極端氣候受到新興傳染病的威脅，或是病媒蚊活動範圍，因氣溫不斷上升而隨之擴大，期待未來公衛師能走進社區照顧群體健康，發揮所長。