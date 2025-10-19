永續低碳市集推蔬食 減環境負擔

「二○二五健康永續ＥＳＧ獎」昨天頒獎，「健康行動Ｘ永續未來，低碳生活市集」也同步舉行，吸引上千人次參與，來自全台的十五個攤位，傳遞落地化的永續生活。參加市集活動的楊小姐指出，逛完市集後，能了解環境永續的重要性，將從蔬食飲食開始，貢獻一己之力。

佳格食品集團永續長陳文琪說，推動全民營養平權，讓健康成為每個人的基本權利。裕利醫藥台灣總裁周志鴻指出，透過供應鏈根源推動轉型，有助醫療院所減碳。

衛福部醫福會副執行長林名男表示，每天只要吃一餐素食，就可能減少七八○公克的碳排，雖與台灣每年產生的二點五億噸碳排相比，顯得微不足道，但減碳只要從一個小動作開始，就能讓環境減少一點負擔。而低碳生活市集中也傳遞同樣的理念。

花蓮慈濟醫院於現場準備兩百份素豆皮料理，供民眾體驗。研究顯示，相較於普通飲食，魚素者一周可減少十二點三公斤碳排放。農業部林業及自然保育署「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平臺」，媒合企業參與自然碳匯計畫，截至八月已守護森林面積達四十二公頃。

在野農合作社一片「綠油油」的新鮮蔬菜中，最受歡迎的當屬「小西瓜」。野農合作社理事長林詹翔說，合作社專注於減少食物浪費的食材開發，一個手掌就能輕鬆拿起的小西瓜，適合露營或野餐，不用擔心吃不完。

台灣平均每月口罩產量達一點八三億片，若不妥善處理，恐產生逾七十萬噸廢棄物，康匠研發可回收再利用的單一材質口罩，減少廢棄量，也減輕焚燒與掩埋造成的空汙與海洋汙染問題。