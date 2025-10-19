永續特別獎／部北醫院準時下班率8成 台大醫院留人先留心

全台多家醫院因護理人力荒，被迫關床，第一個凸顯醫院永續的評選獎項「二○二五健康永續ＥＳＧ獎」 ，其中「永續特別獎」頒給部立台北醫院、台大醫院，二家醫院透過院內福利措施、強化護理價值等，打造友善職場，提升留任醫院率。部北醫院讓護理師準時下班率達八成、台大醫院則強調「留人應先留心」。

台大醫院護理部督導劉靜鈺說，台大護理師留任率高，關鍵在於「留心」，讓護理價值深植人心。她分享院內影片，任職七年的腫瘤科護理師陳君婷回憶，一位口腔癌末期病患，罹癌前從未對家人道愛，在她的協助下說出「我很愛我的女兒」，事後家屬寫卡片，告訴她「若世上有天使，我想我看見了」，令她難忘。

到職僅十個月的台大手術室護理師莊宜倩說，曾目睹一名八十多歲、步履蹣跚的患者獨自就醫，這景象讓她鼻酸，想起過世外公，他雖無家人陪伴，「但我願意當他的一日孫女」，用專業與溫暖陪伴，這是她認為的「護理價值」。

部立台北醫院院長鄭舜平說，該院二○二四年加班時數較前一年減少了百分之七點二，三班護理師「準時下班率」達八成。院方每年補助員工旅遊，達四二二人次，並提供三萬六千元結婚補助，去年共有十七人領取。另設每年三次免費按摩，並與新北市消防局合辦單身聯誼，配對成功率達五成，成功留住護理人力，使部北成為雙北少數未關床醫院。

除穩定人力，部北也推動低碳生活。鄭舜平表示，院內每周一為蔬食日，員工自備餐具、適量取食，醫療資訊無紙化讓紙張使用減九成；綠色採購則回收再利用二萬二三七○公斤醫療塑膠與一萬七六一○公斤玻璃藥罐。