聽新聞
0:00 / 0:00

永續特別獎／部北醫院準時下班率8成 台大醫院留人先留心

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
「2025健康永續ESG評選」頒發「永續特別獎」給部立台北醫院，表揚其關注護理人員留任等議題，由院長鄭舜平代表領獎。記者許正宏／攝影
「2025健康永續ESG評選」頒發「永續特別獎」給部立台北醫院，表揚其關注護理人員留任等議題，由院長鄭舜平代表領獎。記者許正宏／攝影

全台多家醫院因護理人力荒，被迫關床，第一個凸顯醫院永續的評選獎項「二○二五健康永續ＥＳＧ獎」 ，其中「永續特別獎」頒給部立台北醫院、台大醫院，二家醫院透過院內福利措施、強化護理價值等，打造友善職場，提升留任醫院率。部北醫院讓護理師準時下班率達八成、台大醫院則強調「留人應先留心」。

台大醫院護理部督導劉靜鈺說，台大護理師留任率高，關鍵在於「留心」，讓護理價值深植人心。她分享院內影片，任職七年的腫瘤科護理師陳君婷回憶，一位口腔癌末期病患，罹癌前從未對家人道愛，在她的協助下說出「我很愛我的女兒」，事後家屬寫卡片，告訴她「若世上有天使，我想我看見了」，令她難忘。

到職僅十個月的台大手術室護理師莊宜倩說，曾目睹一名八十多歲、步履蹣跚的患者獨自就醫，這景象讓她鼻酸，想起過世外公，他雖無家人陪伴，「但我願意當他的一日孫女」，用專業與溫暖陪伴，這是她認為的「護理價值」。

部立台北醫院院長鄭舜平說，該院二○二四年加班時數較前一年減少了百分之七點二，三班護理師「準時下班率」達八成。院方每年補助員工旅遊，達四二二人次，並提供三萬六千元結婚補助，去年共有十七人領取。另設每年三次免費按摩，並與新北市消防局合辦單身聯誼，配對成功率達五成，成功留住護理人力，使部北成為雙北少數未關床醫院。

除穩定人力，部北也推動低碳生活。鄭舜平表示，院內每周一為蔬食日，員工自備餐具、適量取食，醫療資訊無紙化讓紙張使用減九成；綠色採購則回收再利用二萬二三七○公斤醫療塑膠與一萬七六一○公斤玻璃藥罐。

「2025健康永續ESG評選」18日頒獎，「永續特別獎」由台大醫院獲得，表彰為關注護理人員留任的努力，由台大醫院副院長婁培人代表領獎。記者許正宏／攝影
「2025健康永續ESG評選」18日頒獎，「永續特別獎」由台大醫院獲得，表彰為關注護理人員留任的努力，由台大醫院副院長婁培人代表領獎。記者許正宏／攝影

護理 永續 台大醫院 護理師

延伸閱讀

2025健康行動X永續未來 低碳活動市集 上千民眾參與蔬食健康音樂響宴

金鐘60／黃鐙輝驚曝螢幕初吻被他奪走 楊一展羞「幹嘛說這個」

2025健康永續ESG頒獎 台大醫院與部立台北醫院獲永續特別獎

斥資111億打造台大虎尾新大樓 護理人力成最大考驗

相關新聞

加熱菸全面下架！超商續販售「今天還能買」 國健署長說重話：看到就罰

連鎖超商昨天上架加熱菸，卻被地方政府衛生局發現菸盒外觀未標示尼古丁含量，要求已上架的8項產品全數下架。衛福部石崇良早上表...

天氣轉涼！颱風與東北季風共伴 下周「3地區」防豪雨等級以上降雨

氣象署表示，今晚東北季風增強，將與颱風風神外圍環流產生共伴效應，20、21日基隆北海岸、東北部及東部山區須慎防豪雨等級以...

公衛師盼推動「食安簽證制度」協助稽查 陳時中：不反對但有2大挑戰

全台約47萬家食品業者與16萬家餐飲業者，目前僅有約700名食安稽查人員，平均每人需負責近千家業者。有公衛師認為，合格的...

人數被低估！台大醫曝罕病XLH病人「骨頭如缺水泥磚牆」 掉牙是症狀

低磷酸鹽佝僂症（XLH）是一種性聯遺傳罕見疾病，為染色體基因缺陷導致。一般民眾遇骨質疏鬆，可用補鈣、補磷緩解，XLH病友...

食品監管量能不足 公衛師籲推「食安簽證」

極端氣候增加食安事件的發生率，國內推行公共衛生師多年，但職缺有限，台北市公衛師公會理事蔡秉兼建議政府，建立「食安簽證制度...

跟進健保署 疾管署擬開公衛師職缺

「公共衛生師法」上路五年，公衛師職涯發展仍舊受限，至今僅衛福部健保署開出兩個職缺，考取公衛師者根本難以進入公職，疾管署長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。