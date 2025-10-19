首屆「健康永續ESG獎」頒獎／醫院分享永續經驗 救人也要救地球

「二○二五健康永續ＥＳＧ獎」昨天頒獎典禮，這是全台第一個表彰健康醫療ＥＳＧ作為的獎項，全台廿八家醫學中心、區域醫院共襄盛舉。衛福部醫福會副執行長林名男說，只要開始做出改變，就能讓台灣和世界更好。雙和醫院永續發展室主任李宗翰分享，突破「我是來救人、不是做回收」刻板心態，院內廢棄物回收率一舉增加百分之七。

由聯合報健康事業部主辦、財團法人厚生基金會協辦，衛福部醫事司指導的「二○二五健康永續ＥＳＧ評選」，首屆有廿八家醫學中心與區域醫院參與。「健康永續卓越典範獎」由台中榮總、高雄市立小港醫院獲得；「健康永續傑出實踐獎」、「健康永續潛力發展獎」分別由三總附設民眾診療服務處、社團法人秀傳紀念醫院等廿四家醫院獲獎，頒發「健康永續特別獎」給鼓勵照顧護理人力的台大醫院與部立台北醫院。

聯合報執行董事項國寧說，氣候變遷帶來諸多挑戰，今年國人更有深刻感受，氣候危機即是健康危機，醫療院所照顧民眾健康，在永續議題中更扮演關鍵角色，是救命機構，也是支撐國家韌性的重要支柱。

台北市副市長林奕華表示，此次北市有九家醫療院所獲得肯定，面對超高齡、少子女化與醫療人力日趨嚴峻等挑戰，醫療院所不僅要提升醫療品質、照顧醫護權益，更要落實環境永續與社會責任。

獲得健康永續卓越典範獎的中榮院長傅雲慶說，醫院減碳首重數位轉型。早在廿年前，中榮首創行動護理資訊系統等智慧化醫療策略，近期還建置智慧手術室管理、遠距照護，也為醫護建構健康、永續職場環境等。

高雄市立小港醫院院長洪志興說，因醫院鄰近上千家工廠進駐的工業區，追求永續、綠色醫療是當務之急，除優化手術環節與透析流程，推行精準麻醉及多模式止痛，也仔細評估復康巴士的接駁時間，讓用量增加並降低排碳量。

現場許多醫院代表分享永續經驗，輔大行政副院長龔家騏說，過去兩年輔大醫院整體能源節約率約百分之三點六四，省下三八九點三公噸碳排。童綜合醫院主任黃靜瑩說，永續無法賺錢，但院方仍堅持永續發展路線。中醫大附醫主秘陳韋成表示，院方每年出版永續報告書，自我監督。新光醫院副院長洪子仁說，該院為全台第一家簽署永續發展倡議書醫療機構，展示醫院ＥＳＧ決心。