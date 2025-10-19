聽新聞
0:00 / 0:00

首屆「健康永續ESG獎」頒獎／醫院分享永續經驗 救人也要救地球

聯合報／ 記者林琮恩蘇湘雲／台北報導
二○二五健康永續ESG獎昨舉行頒獎典禮，這是全台第一個特別表彰健康醫療ESG作為的獎項，全台廿八家醫學中心、區域醫院共襄盛舉。記者許正宏／攝影
二○二五健康永續ESG獎昨舉行頒獎典禮，這是全台第一個特別表彰健康醫療ESG作為的獎項，全台廿八家醫學中心、區域醫院共襄盛舉。記者許正宏／攝影

「二○二五健康永續ＥＳＧ獎」昨天頒獎典禮，這是全台第一個表彰健康醫療ＥＳＧ作為的獎項，全台廿八家醫學中心、區域醫院共襄盛舉。衛福部醫福會副執行長林名男說，只要開始做出改變，就能讓台灣和世界更好。雙和醫院永續發展室主任李宗翰分享，突破「我是來救人、不是做回收」刻板心態，院內廢棄物回收率一舉增加百分之七。

由聯合報健康事業部主辦、財團法人厚生基金會協辦，衛福部醫事司指導的「二○二五健康永續ＥＳＧ評選」，首屆有廿八家醫學中心與區域醫院參與。「健康永續卓越典範獎」由台中榮總、高雄市立小港醫院獲得；「健康永續傑出實踐獎」、「健康永續潛力發展獎」分別由三總附設民眾診療服務處、社團法人秀傳紀念醫院等廿四家醫院獲獎，頒發「健康永續特別獎」給鼓勵照顧護理人力的台大醫院與部立台北醫院。

聯合報執行董事項國寧說，氣候變遷帶來諸多挑戰，今年國人更有深刻感受，氣候危機即是健康危機，醫療院所照顧民眾健康，在永續議題中更扮演關鍵角色，是救命機構，也是支撐國家韌性的重要支柱。

台北市副市長林奕華表示，此次北市有九家醫療院所獲得肯定，面對超高齡、少子女化與醫療人力日趨嚴峻等挑戰，醫療院所不僅要提升醫療品質、照顧醫護權益，更要落實環境永續與社會責任。

獲得健康永續卓越典範獎的中榮院長傅雲慶說，醫院減碳首重數位轉型。早在廿年前，中榮首創行動護理資訊系統等智慧化醫療策略，近期還建置智慧手術室管理、遠距照護，也為醫護建構健康、永續職場環境等。

高雄市立小港醫院院長洪志興說，因醫院鄰近上千家工廠進駐的工業區，追求永續、綠色醫療是當務之急，除優化手術環節與透析流程，推行精準麻醉及多模式止痛，也仔細評估復康巴士的接駁時間，讓用量增加並降低排碳量。

現場許多醫院代表分享永續經驗，輔大行政副院長龔家騏說，過去兩年輔大醫院整體能源節約率約百分之三點六四，省下三八九點三公噸碳排。童綜合醫院主任黃靜瑩說，永續無法賺錢，但院方仍堅持永續發展路線。中醫大附醫主秘陳韋成表示，院方每年出版永續報告書，自我監督。新光醫院副院長洪子仁說，該院為全台第一家簽署永續發展倡議書醫療機構，展示醫院ＥＳＧ決心。

ESG 永續 醫學中心 氣候變遷 減碳 碳排

延伸閱讀

2025健康行動X永續未來 低碳活動市集 上千民眾參與蔬食健康音樂響宴

2025健康永續ESG獎揭曉 高雄小港醫院、中榮獲卓越典範

2025健康永續ESG頒獎 台大醫院與部立台北醫院獲永續特別獎

2025健康永續ESG評選 只要開始 醫療院所就能在環境永續扮演重要角色

相關新聞

加熱菸全面下架！超商續販售「今天還能買」 國健署長說重話：看到就罰

連鎖超商昨天上架加熱菸，卻被地方政府衛生局發現菸盒外觀未標示尼古丁含量，要求已上架的8項產品全數下架。衛福部石崇良早上表...

天氣轉涼！颱風與東北季風共伴 下周「3地區」防豪雨等級以上降雨

氣象署表示，今晚東北季風增強，將與颱風風神外圍環流產生共伴效應，20、21日基隆北海岸、東北部及東部山區須慎防豪雨等級以...

公衛師盼推動「食安簽證制度」協助稽查 陳時中：不反對但有2大挑戰

全台約47萬家食品業者與16萬家餐飲業者，目前僅有約700名食安稽查人員，平均每人需負責近千家業者。有公衛師認為，合格的...

人數被低估！台大醫曝罕病XLH病人「骨頭如缺水泥磚牆」 掉牙是症狀

低磷酸鹽佝僂症（XLH）是一種性聯遺傳罕見疾病，為染色體基因缺陷導致。一般民眾遇骨質疏鬆，可用補鈣、補磷緩解，XLH病友...

食品監管量能不足 公衛師籲推「食安簽證」

極端氣候增加食安事件的發生率，國內推行公共衛生師多年，但職缺有限，台北市公衛師公會理事蔡秉兼建議政府，建立「食安簽證制度...

跟進健保署 疾管署擬開公衛師職缺

「公共衛生師法」上路五年，公衛師職涯發展仍舊受限，至今僅衛福部健保署開出兩個職缺，考取公衛師者根本難以進入公職，疾管署長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。