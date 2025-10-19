2025浪人祭最涼打卡點！日立家電打造「最 Chill 拍貼冰箱」，送出海量冰棒解暑又好拍

台南高溫不怕熱！2025浪人祭重磅開唱，湧入大批粉絲朝聖，日立家電打造「最 Chill 拍貼冰箱」打卡點，還發放海量超可愛冰箱造型冰棒，讓民眾解暑又好拍。除了感受音樂熱浪，許多民眾也被日立家電的創新設計與有趣巧思圈粉，在節奏與笑聲中拍下可愛貼紙照，紀錄難忘的時刻。

日立家電於浪人祭推出全台第一個「拍貼冰箱」打卡點。 圖／日立家電提供

日立玩出新高度！將日本製旗艦六門冰箱 RGG670TJ 改造成創意拍貼互動裝置，是全台第一個將「冰箱」改造成時尚拍貼機的家電品牌，翻轉家電想像，為冰箱賦予「不只保鮮，更能保存美好回憶瞬間」的獨特巧思，完美詮釋品牌的「美味藏鮮」與「生活美感」精神。這台「拍貼冰箱」不只是冷藏食物，更「凍結」當下的笑容與快樂，成為浪人祭現場最熱門的打卡焦點。

新世代男子樂團「芒果醬 Mango Jump」在「鎖鮮美好時刻拍貼」前留下趣味合照。 圖／日立家電提供

現場率先試玩的，是日立品牌好友新世代人氣男子樂團「芒果醬 Mango Jump」！他們對著鏡頭開懷大笑，在「鎖鮮美好時刻拍貼」前留下趣味合照，開心地向大家展示著拍貼成果，直說：「沒想過冰箱也能變拍貼機，太有創意了！」

幾位團員一見到這台閃亮亮的冰箱拍貼機，立刻驚呼：「也太酷了吧！」鏡頭一亮，他們立刻擺出最Chill的表情，有人比愛心、有人搞怪吐舌，最後再一起大笑收尾，讓現場充滿青春能量。當拍貼照片吐出那瞬間，所有團員都搶著拿在手裡欣賞，看看誰的表情最有梗。他們直呼：「沒想到冰箱也能變拍貼機，太有創意又太好玩了！光看照片，別人還以為我們是在冰箱裡面拍的！一定會很羨慕！」

「芒果醬 Mango Jump」展現拍貼冰箱拍出來的趣味合照。 圖／日立家電提供

「芒果醬 Mango Jump」也推坑粉絲一起來嘗試這款有史以來第一台冰箱拍貼機，共有三款獨家相框任可以選擇，和好友一邊拍照、一邊吃冰棒，堪稱「夏天最療癒儀式感」，可以為彼此創造這個夏天專屬的「鎖鮮回憶」，非常好玩也很有紀念價值。

日立家電還送出海量冰棒，讓民眾解暑又好拍。 圖／日立家電提供

這場創意風潮不止於此，日立家電於今年10月至2026年1月31日推出秋冬強檔活動「藝思生活節」，消費者於活動期間購買「日本製旗艦冰箱」、「日本製過熱水蒸氣烘烤微波爐」、「日本製滾筒洗脫烘」、「日立多合一全能洗地吸塵器」等明星商品，都能享超值回饋，優惠幅度超越周年慶！更於新光三越台北南西本館舉辦「日立藝思生活節」體驗展，讓民眾體驗「全台第一台品牌時尚拍貼冰箱」，體驗有藝思(意思)的美好生活，獲得民眾廣大迴響。

日立家電推出「藝思生活節」，多款明星商品優惠幅度超越周年慶。 圖／日立家電提供

未來這台冰箱也將現身11月「火球祭」與12月「500趴」，繼續解鎖更多創意場域，期許能為大家帶來生活靈感，享受生活的每個瞬間。更多活動詳情，民眾可關注日立家電官方粉絲團：https://www.facebook.com/HitachiHomeAppliancesTaiwan