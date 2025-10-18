和平島公園「島嶼生活節」明還有1天 吹海風享音樂品嘗美食

交通部觀光署北觀處結合和平島地質公園舉辦的「島嶼生活節」今晚登場，明天還有一天，民眾在海風、沙灘與夕陽映照下，體驗音樂、美食、手作的難忘時光。

島嶼生活節以「海島連結」為主題，在和平島上串聯過去與現在、在地與國際，為參與者打造一場既療癒放鬆的多元體驗。

交通部觀光署副署長黃勢芳表示，和平島地質公園是全亞洲第一個取得「ISO 20121永續活動管理系統」認證的國家級風景旅遊區，「海島連結」強調島嶼與世界的交流連結，跨國的表演團隊和創作者齊聚和平島，透過音樂、美食與藝術的分享交流。

「海島開唱」的沙灘舞台在星光與海潮間揭幕，亞洲音樂人與在地創作者共同演出，民眾用低煙烤具搭配在地漁市海鮮與小農蔬果烤出美味。

黃勢芳、基隆市政府產發處長蔡馥嚀、宏岳國際有限公司翁進全董事長及皇冠海岸觀光圈黃偉傑盟主等共襄盛舉。

除這兩天主題活動外，還有冬島共攝票選活動，更多詳細資訊請見「北觀粉絲團—幸福北海岸」Facebook粉絲專頁。

