第11屆亞洲肌少症研討會 最支持台灣研究的教授鳥羽研二獲終身成就獎

第11屆亞洲衰弱症與肌少症研討會今天在高雄榮總展開第二天議程，會場依然滿座，今天最重要的活動是台北市立關渡醫院院長陳亮恭以大會主席身分，頒贈「終身成就獎」予東京都立健康長壽醫療研究中心榮譽理事長鳥羽研二，並分享鳥羽研二教導他的「一分鐘」哲學。

陳亮恭指出，鳥羽研二對亞洲高齡醫學發展居功厥偉，他的學術生涯始於東京大學，之後至杏林大學、名古屋的日本國立長壽醫療研究中心，最後至東京都立健康長壽醫療中心服務，超過四十年的高齡醫學生涯成就不凡，獲得國際間多方肯定。

陳亮恭大約廿年前結識鳥羽研二，從他身上學習很多。他說，鳥羽教授曾提醒他，要隨時準備好一分鐘說帖，未來若有機會與總統或行政院長同行，搭乘電梯的一分鐘，很可能可以讓長官留下深刻印象，進而成就重要的成果。

不過，陳亮恭本來認為自己應該沒有這樣的機會，但在2016年時，真的無意間被一位高層長官問及，「要多少經費才能實現你的研究？」陳亮恭扼腕當時自己沒有準備好，因而沒有爭取到夠多的資源，相當可惜，這也顯見鳥羽教授的先知灼見。

鳥羽研二支持台灣不遺餘力，總積極協助台灣參與重要的國際會議。陳亮恭說，2014年，東京舉辦七大工業國失智高峰會，鳥羽教授突破日本政府的各種限制，巧妙設計讓台灣成功參與，並得以在大會報告台灣的失智預防研究，獲得各國衛生官員讚賞，成為當日最佳演講。

陳亮恭說，類似的諸多事項多不勝數，鳥羽研二對亞洲高齡醫學的發展具有重要貢獻，「終身成就獎」實至名歸。大會今天也邀請與鳥羽有四十年師生情誼的秋下雅弘教授，介紹鳥羽教授的生平，對於鳥羽教授的遠見及創新有高度的讚賞，更感佩鳥羽教授提攜後進的大度。

陳亮恭也代表致贈「悅兔如意盤」琉璃藝術品，寓意團圓相聚、源源不斷，象徵永恆的友誼。鳥羽教授的夫人，也在大會安排下上台獻花，留下鶼鰈情深的合影。

第11屆亞洲衰弱症與肌少症會議已於今天中午結束，來自澳洲墨爾本Jennifer Jones，代表紐澳肌少症與衰弱症研究學會，也希望與亞洲建立合作，以整個亞太區域共同推動相關學術的進展。

明年第12屆亞洲衰弱症與肌少症會議將於尼泊爾的加德滿都舉辦，尼泊爾的Jagadish 醫師特別來到現場，介紹尼泊爾的風光，也說明中低收入國家面對人口高齡化挑戰與對策，希望透過學術合作平台，推動尼泊爾的健康長壽。

大會在數百位參與者相互道別與合影中依依不捨的結束，紛紛與主辦單位工作人員合照，相約加德滿都再見，大會的成功，多位學者對台灣的學術實力留下好印象，也深化台灣高齡醫學在亞洲的影響力。