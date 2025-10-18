快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
98歲的泰雅族頭目高春輝（Tali Wasaw)獲選林業及自然保育有功人士。後排左起為麻必浩部落發展協會理事吳國雄（Besu Hobing）、麻必浩部落現任頭目高峯林（Yupas Tali)、麻必浩部落發展協會理事長范月香 （Labi Lawa）今陪同領獎。記者葉冠妤／攝影
有「綠色奧斯卡」美譽的「林業及自然保育有功表揚大會」今舉行典禮，表彰15位在林業及自然保育領域貢獻卓著的人士，以及3組推動野生動物生命教育楷模的團體。高齡98歲的麻必浩部落頭目高春輝（Tali Wasaw)，帶領族人重建失傳百年的黃藤橋，傳承部落文化獲獎。TaliWasaw說，秉持著祖先教導，將畢生所學的一切交出去，看到族人們的成長，此生無憾。

林保署表示，今年選出15名林業及自然保育有功人士、3組推動野生動物生命教育楷模的團體，分別來自民間、學界與公部門，有肩負空勤任務、守護黑熊並投入森林滅火，或運用高科技查緝盜伐與非法獵捕；也有專家長年深耕本土樹種與山椒魚研究，推動社區林業與里山倡議。更有建構生物多樣性資料庫，優化森林遊憩、推廣手作步道；傳承泰雅族藤橋技藝，展現文化與自然共生的智慧；推廣國產木材應用並培育偏鄉青年，帶領黑熊救援標準化與城市野生動物保育；也有工程專業者以水土保持實踐生態永續。

98歲泰雅族老頭目Tali Wasaw，是本屆最年長得主，今由族人們推著輪椅，親自出席領獎。麻必浩部落發展協會理事吳國雄（Besu Hobing）說，黃藤橋是部落早年搭建的便橋，但失傳已久，除了阿公，其他族人都從未見過黃藤橋，某天阿公提起，協會才開始踏查、研究，但還是不知從何搭建起，是由阿公親自坐鎮指導拉藤，甚至還做了一個小模型給族人參考。

他笑說，過去祖先花1天就能搭起的黃藤橋，十多名族人前後總共花了10天才搭好，在祖先眼裡應該算是不及格，但後續每隔一段時間翻修，族人們已經可以自己動手，且越來越熟練。Besu Hobing說，除了生活技藝的傳承，阿公教導他們敬愛山林的精神最讓他感動。

Tali Wasaw說，這些都是祖先的傳承，他很高興能秉持祖先教導，將他所學的一切技藝都交出去，他也很高興有族人願意學習，看到年輕人的成長跟進步，他對祖先有交代了，此生已無憾。

率族人重建失傳百年黃藤橋 98歲泰雅頭目拿下「綠色奧斯卡」

