「健康台灣深耕論壇」全國首發登場 彰基領航打造健康韌性中台灣

總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻催生的「健康台灣深耕計畫」，行腳全台舉辦論壇，全國首發今天在彰化基督教醫院舉行，陳志鴻說，深耕計畫以五年489億元為引擎，推動醫療體系從「疾病照護」轉向以病人為中心的「健康照護」，全國第一階段申請通過率達65%，顯示醫界動能已全面啟動。

陳志鴻是成大醫學名譽教授，也是賴清德總統的老師，由他催生的「健康台灣深耕計畫」採「每月一縣市」巡迴模式，與各醫療機構展開對話，快速盤點痛點、提出可執行解方法，為健保30與超高齡社會注入活水，全面提升醫療韌性與照護品質。

全國首發場今天在彰化基督教醫院舉行，包括衛福部、中部縣市衛生局、醫院及醫師公會等代表與會，陳志鴻指出，擇在彰化舉辦第一場論壇，是因為彰化基督教醫療體系在全國競爭中表現突出。論壇特別邀請與分享實務經驗與具體行動方案，促進跨院交流與觀摩，讓政策落地更貼近地方需求，帶動區域醫療品質升級。

陳志鴻說，深耕計畫以五年489億元為引擎，聚焦「癌症防治、三高888、心理健康、智慧與綠色醫療、健保永續」五大支柱，推動醫療體系從「疾病照護」轉向以病人為中心的「健康照護」，全國第一階段申請通過率已達65%，顯示醫界動能已全面啟動，一年前醫界的建言，政府多數具體落實，他強調，賴總統推動健康台灣並非口號，而是說到做到。

中央健保署署長陳亮妤表示，健保永續必須在人力與財務間取得平衡。今年總額協商以高推估5.5%達成共識，未來四年將投入100億元強化護理人力，並以250億元確保兒童醫療資源，同時針對癌症與罕病藥品編列額外預算，讓第一線醫療人員感受到政策支持。

彰化基督教醫療體系總院長、總統府健康台灣推動委員會顧問陳穆寬表示，論壇首發落腳彰基，不僅是榮耀，更是責任。彰基將運用第一階段近2億元經費，打造「從山徑到雲端」的南投整合照護網絡，透過智慧醫療與綠色通道，讓偏鄉民眾也能獲得醫學中心等級的照護。

年輕醫師張喬洋也在論壇分享，彰基近年在人工智慧醫療領域進展快速，例如AI「公義小幫手」可協助臨床判讀與電子病歷撰寫，提升診療效率與品質。深耕計畫的推動，讓智慧醫療走入南投山城，讓偏鄉患者也能享有更優質的健康服務。